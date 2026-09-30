Pleno de victorias y 11 goles: así le fue a Messi contra equipos africanos

Se acerca poco a poco el día de la despedida de Lionel Andrés Messi de la Selección Argentina. Benín, el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental de River Plate, marcará el final de una historia absolutamente dorada para el equipo albiceleste en el siglo XXI. Cómo le fue a su capitán frente a los conjuntos africanos a lo largo de su carrera: tiene pleno de victorias y un total de 11 goles desde el año 2007.

A la espera de lo que ocurra en el estadio de River Plate, suma 11 victorias en 11 partidos contra equipos africanos con la selección. También un total de 11 goles y dos asistencias que le convierten en el futbolista que más tantos le anotó a selecciones de dicho lugar del planeta en la historia de los Mundiales. El invicto empezó con un amistoso frente a Argelia en el año 2007, donde La Pulga marcaría dos goles, curiosamente en el estadio Camp Nou de Barcelona.

A lo largo de todo este camino, Nigeria es la selección a la que más veces se enfrentó Messi cuando hablamos de equipos africanos: cuatro veces con las Águilas Verdes y anotándoles incluso 3 goles en diferentes ediciones mundialistas. Brasil 2014 y Qatar 2018 fueron el escenario de estos goles donde Lionel seguiría consolidando su récord perfecto ante equipos del continente.

Además de Nigeria y Argelia, aparecen otros combinados como Angola, Mauritania, Zambia, Cabo Verde y Egipto. A todas estas selecciones derrotó Messi y solamente Mauritania evitó sus goles cuando hablamos del desglose general de los rivales que ha tenido antes del amistoso frente a Benín. Hablamos seguramente del continente que más lo sufrió por fuera de Conmebol en cuanto a registros ofensivos se refiere.

Egipto, última selección de África en sufrir a Messi: GETTY

Pero es que esta historia de Messi frente a África empieza incluso desde las categorías juveniles. Destacan en este sentido su victoria frente a Nigeria en la final del Mundial Sub-20 del año 2005 o la asistencia justamente frente a este combinado que le dio a Ángel Di María para conseguir la medalla de oro en la final de los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008. La Pulga cerrará más pronto que tarde un camino perfecto con la selección de su país y frente al continente con el que tuvo mejor acumulación de estadísticas a nivel general.

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Scaloni ya anticipó cómo será la era post Messi

“Más allá de jugador, adentro y afuera de la cancha genera algo que no le he visto a nadie. Imagínate si no va a ser difícil. Pero tenemos gente que puede aportar liderazgo, buena gente, que es lo más importante. No busco caudillos, que el compañero le tenga miedo, sino que sea buena gente y positiva. Entre todos suplir lo que hacía Leo, que va a ser difícil, pero el grupo siempre ha respondido”, palabras del entrenador de Argentina sobre lo que viene para esta camada sin su capitán.

Confía plenamente en un colectivo que ahora mismo se enfrenta a uno de los retos más grandes de su carrera: “En los partidos que no estuvo el equipo ha respondido, hay jóvenes que pueden aportar. También podemos jugar de otra manera, estos partidos son para eso. Sin olvidarnos que nuestro fútbol pasa a través de la pelota y juntar gente que juegue bien, es nuestra seña de identidad”.

Datos claves

Lionel Messi suma 11 victorias y 11 goles ante selecciones africanas con Argentina .

suma y ante selecciones africanas con . Nigeria es el rival africano al que más veces enfrentó Lionel Messi en su carrera.

es el rival africano al que más veces enfrentó en su carrera. Lionel Scaloni proyecta el liderazgo colectivo del equipo argentino tras la era de Lionel Messi.