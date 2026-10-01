“No sirve…”: los hinchas de la Selección de Ecuador señalan a este jugador tras el partido contra Japón

Los hinchas de Ecuador cuestionaron el rendimiento de este jugador tras el partido ante Japón.

Este jueves 1 de octubre de 2026 la Selección de Ecuador volvió a la cancha y lo hizo para enfrentar a Japón. Mostrando una mejor cara de lo que fue el partido ante Corea del Sur, ‘La Tri’ se plantó en las semifinales de la Copa Kirin. No obstante, un jugador sí estuvo entre los señalados de los hinchas.

El jugador que causó el enojo de los aficionados y que fue tendencia en redes sociales fue Jordy Alcívar. El volante arrancó como titular en el equipo de Gallardo, pero rápidamente se ganó varios cuestionamientos de los aficionados. Los hinchas vienen discutiendo siempre a Alcívar:

“Pero Alcívar está apadrinado. Porque enserio no sirve para la selección“. “Jordy Alcivar es titular en la selección mientras Denilson Castillo titular en Europa es banca”. “5 minutos y lo de Jordy Alcívar con Pervis Estupiñán ya es insostenible. Sin novedades en el frente”, fueron algunos de los cuestionamientos.

Para este partido se había rumoreado con la posibilidad de que Denil Castillo sea titular en la Selección de Ecuador, sin embargo, Gallardo se la jugó con Alcívar. Finalmente, el entrenador argentino lo terminó cambiando sobre la hora del partido.

Alcívar fue muy criticado por los hinchas. (Captura de pantalla)

Alcívar fue muy criticado por los hinchas. (Captura de pantalla)

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Alcívar fue muy criticado por los hinchas. (Captura de pantalla)

Ecuador quedó fuera de la final de la Copa Kirin

La Selección nacional se quedó a un pasito de la final de la Copa Kirin, sin embargo, en los penales fue eliminado contra Japón. A diferencia de lo sucedido ante Corea del Sur, en el primer amistoso, ahora se vio una mejor cara de la Selección nacional.

En síntesis:

Jordy Alcívar fue señalado por los hinchas tras ser titular en la Copa Kirin .

fue señalado por los hinchas tras ser titular en la . Selección de Ecuador quedó eliminada ante Japón en la definición por penales.

quedó eliminada ante en la definición por penales. Marcelo Gallardo sustituyó a Jordy Alcívar cerca del cierre del partido.