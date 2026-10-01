La primera publicación de James tras ser acusado por Teo Gutiérrez de romper los códigos del fútbol

Respondió sin mencionar a nadie. Descubre la primera publicación de James Rodríguéz tras la acusación de Teo Gutiérrez sobre los códigos del fútbol.

Cumpliendo con la premisa que en la cancha no hay amigos, James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez tuvieron un cruce muy picante durante el partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla. Teo acusó al ’23’ de romper los códigos del fútbol y, acto seguido, el volante hizo una primera publicación.

Desde el primer tiempo del partido del 30 de septiembre ya se empezaron a calentar. James simuló un golpe de Deiber Caicedo y Gutiérrez fue a reclamar de manera vehemente. En la segunda etapa el cara a cara iba a ser aún más picante.

La primera publicación de James tras ser acusado por Teo de romper los códigos

James Rodríguez y Teo Gutiérrez en Nacional vs. Junior. (Foto: IG / Deportes RCN)

¿Casualidad o causalidad? “Victoria, tres puntos y una noche para seguir sumando confianza“, publicó James en su cuenta de Instagram.

Post de James tras victoria vs. Junior. (Foto: IG / @jamesrodriguez10)

Datos clave

“Victoria, tres puntos” publicó James Rodríguez tras ser acusado por Teófilo Gutiérrez .

publicó tras ser acusado por . Sumar confianza destacó James Rodríguez en su mensaje oficial de Instagram .

destacó en su mensaje oficial de . Romper códigos fue la acusación previa de Teófilo Gutiérrez a James Rodríguez.