Marcelo Gallardo señaló al culpable del empate de Ecuador contra Japón

Marcelo Gallardo brindó declaraciones luego de que la Selección de Ecuador empatara contra Japón en su segundo amistoso internacional.

La Selección de Ecuador volvió a irse sin victoria en su segundo amistoso de la gira de Asia y tras el 0-0 contra Japón, Marcelo Gallardo habló de los factores para que la ‘Tri’ no pudiera ganar y meterse a la final de la Copa Kirin.

“Es un partido en contexto diferente y de prueba. Hay siete u ocho cambios para observar comportamientos de futbolistas que no jugaban. Tenemos ausentes importantes. Bajó el rendimiento al segundo tiempo llevados por el rival y errores en salida con balón de nuestra parte. Fuimos más fluidos en el primer tiempo”, dijo Marcelo Gallardo en rueda de prensa destacando las bajas como un factor importante.

“El fútbol moderno va llevando todo a que prevalezca lo físico, las transiciones. Escasea la creatividad en varias zonas no solo en las posiciones clásicas de armado. sigue existiendo el diez, aunque ya no el clásico manija, pero sí en posiciones diferentes de creación”, continuó.

“Japón tiene futbolistas destacados no solo en selección sino en Europa. Es un cuadro consolidado con gran fluidez en su juego. Saben a qué juegan. Hoy los incomodamos bastante. Nosotros mejoramos en relación al partido anterior”, complementó sobre el rival.

“El partido fue parejo contra una selección de Japón ya consolidada. Mejoramos del partido anterior en especial en la primera parte”; finalizó destacando el rendimiento de este partido.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador jugará el lunes 5 de octubre por el tercer puesto de la Copa Kirin contra el perdedor de la llave entre Nueva Zelanda y Panamá, el partido sería 01h30am (hora local).

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Ecuador empató contra Japón en los 90 minutos.

En resumen