Revelan las durísimas palabras de Teo Gutiérrez a James Rodríguez: "Cuidadito...."

James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez protagonizaron un fuerte cruce durante el triunfo 3-1 de Atlético Nacional sobre Junior de Barranquilla. La discusión ocurrió en el segundo tiempo y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del partido.

Según una interpretación de lectura de labios difundida en redes sociales, Teófilo habría respondido a James: “Cuidadito, eh, eso no se la paso. Jugá marica, cómo es que vos me estás hablando marica. Córrase bobo”. También habría agregado: “No jodás, de eso no se habla, eso no se dice. Es entre los dos”.

Sin embargo, no existe un audio que permita confirmar las palabras de Teófilo y James permaneció de espaldas a las cámaras durante buena parte de la discusión. Lo que sí quedó registrado en las imágenes es el reclamo entre ambos futbolistas después de que el delantero interrumpiera el cobro de un tiro libre.

El cruce generó todavía más comentarios por la historia que comparten los dos jugadores. James y Teófilo fueron compañeros en la Selección Colombia durante varios años y coincidieron en el Mundial de Brasil 2014, además de compartir otros procesos con la Tricolor.

Ahora, ambos volvieron a encontrarse en el fútbol colombiano, aunque esta vez como rivales. James defiende los colores de Atlético Nacional, mientras Teófilo Gutiérrez lidera el ataque de Junior, dos equipos que protagonizaron un partido que terminó con victoria para el conjunto antioqueño.

La supuesta pelea entre James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez en la Selección de Colombia

Según Carlos Antonio Vélez. ambos jugadores ya tuvieron un incidente personal en la Copa América 2015, aunque nunca fue confirmado por nadie de la FCF ni alguno de los jugadores.

Publicidad