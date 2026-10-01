¡Cuidado Lorenzo! Estados Unidos le puede “robar” este convocado a la Selección Colombia

Estados Unidos aparece en el radar para "ganarle" un convocado a la Selección Colombia.

La Selección Colombia podría quedarse si un jugador a mano de Estados Unidos. El equipo norteamericano estaría muy interesado en el llamado de un joven talento que también entra en planes de Colombia. Néstor Lorenzo lo viene siguiendo.

El jugador que la Selección Colombia y la Selección de Estados Unidos se estarían disputando es Santiago Castañeda. El pivote nació en los USA, pero sus padres son colombianos y esto le abre una ventana al equipo de Néstor Lorenzo para ilusionarse con su convocatoria.

Ahora mismo Santiago Castañeda defiende los colores del Paderborn. El volante tiene un buen ritmo de crecimiento en Alemania, desde su llegada en 2023. En este momento, también se metió en planes de la Selección Colombia tras las bajas de James y Juan Fernando Quintero.

La Selección Colombia tiene que empezar a “presionar” para quedarse con este jugador, puesto que, en otras ocasiones Castañeda ya jugó representando a los Estados Unidos para las divisiones menores. Por lo cual, ya desde ahí Colombia parte por detrás.

Santiago Castañeda podría llegar a ser convocado por Colombia. (Foto: Imago)

En Estados Unidos también sigue sus pasos y podría darse cualquier convocatoria en los próximos meses. En noviembre hay una fecha FIFA, que pinta clave, para que uno de los dos equipos lo seleccione y también para que el jugador tome una decisión.

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Los números de Santiago Castañeda en esta temporada

En esta temporada, Castañeda ha jugado un total de 450′ minutos con el Paderborn. Ha jugado los 5 partidos con su equipo y también ha marcado 2 goles.

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