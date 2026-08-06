Chicago Fire vs. Necaxa por la Leagues Cup 2026: horario y dónde ver por TV y ONLINE el debut

Conocé las opciones para seguir en vivo, por televisión y a través de internet, el encuentro entre Chicago Fire y Necaxa, por la Leagues Cup 2026.

Chicago Fire y Necaxa se enfrentarán este jueves 6 de agosto por la fase de liga de la Leagues Cup 2026. El encuentro se disputará en el SeatGeek Stadium de Bridgeview, Illinois, y no en el Soldier Field: el club vuelve por el torneo a la cancha que fue su casa entre 2006 y 2019.

El equipo de Gregg Berhalter viene de ganarle 2-1 a Charlotte FC y tiene en Hugo Cuypers a su máximo artillero, con 13 goles. Necaxa, con Martín Varini en el banco, llega tras caer 3-1 ante Toluca y pierde por lesión al delantero Kevin Rosero.

Chicago Fire vs. Necaxa, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE

La Leagues Cup 2026 se transmite de manera íntegra por Apple TV en más de cien países, con relato en español. Es la primera edición en la que no hace falta contratar el MLS Season Pass por separado: Apple discontinuó ese complemento después de la temporada 2025 y los partidos quedaron incluidos en la suscripción estándar de la plataforma.

En Estados Unidos, además, una selección de partidos se emite en inglés por FOX y FS1, y en español por Univision, TUDN y UniMás. En México, Imagen Televisión y las señales de TelevisaUnivision reparten un grupo de encuentros de la fase de liga.

A qué hora juegan Chicago Fire vs. Necaxa, país por país

El partido comienza a las 20:30 del Este de Estados Unidos. Estos son los horarios de inicio según el país:

Argentina: 21:30 horas

21:30 horas Bolivia: 20:30 horas

20:30 horas Brasil: 21:30 horas

21:30 horas Chile: 20:30 horas

20:30 horas Colombia: 19:30 horas

19:30 horas Ecuador: 19:30 horas

19:30 horas Estados Unidos (Central): 19:30 horas

19:30 horas Estados Unidos (Este): 20:30 horas

20:30 horas Estados Unidos (Montaña): 18:30 horas

18:30 horas Estados Unidos (Pacífico): 17:30 horas

17:30 horas México: 18:30 horas

18:30 horas Paraguay: 21:30 horas

21:30 horas Perú: 19:30 horas

19:30 horas Uruguay: 21:30 horas

21:30 horas Venezuela: 20:30 horas

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Cómo se juega la Leagues Cup 2026

La Leagues Cup 2026 reúne a 36 equipos: 18 de la MLS y 18 de la Liga MX. Cada club disputa tres encuentros en la fase de liga, que se juega entre el 4 y el 13 de agosto, y los ocho mejores avanzan a la ronda de eliminación directa.