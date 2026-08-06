Austin FC vs. Xolos de Tijuana por la Leagues Cup 2026: horario y dónde ver por TV y ONLINE

Conocé las opciones para seguir en vivo, por televisión y a través de internet, el encuentro entre Austin FC y Tijuana, por la Leagues Cup 2026.

Austin FC y Xolos de Tijuana se enfrentarán este jueves 6 de agosto, desde las 22:00 de Argentina, por la fase de liga de la Leagues Cup 2026. El encuentro se disputará en el Q2 Stadium de Austin, Texas, con capacidad para 20.738 espectadores.

El conjunto de Davy Arnaud atraviesa el peor momento de los seis equipos que juegan hoy: cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos, con 0-1 ante Colorado Rapids en la última fecha. Enfrente, Tijuana, dirigido por Sebastián Abreu, lleva cinco encuentros sin perder y no registra bajas por lesión.

Austin FC vs. Tijuana, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE

La Leagues Cup 2026 se transmite de manera íntegra por Apple TV en más de cien países, con relato en español. Es la primera edición en la que no hace falta contratar el MLS Season Pass por separado: Apple discontinuó ese complemento después de la temporada 2025 y los partidos quedaron incluidos en la suscripción estándar de la plataforma.

En Estados Unidos, además, una selección de partidos se emite en inglés por FOX y FS1, y en español por Univision, TUDN y UniMás. En México, Imagen Televisión y las señales de TelevisaUnivision reparten un grupo de encuentros de la fase de liga.

A qué hora juegan Austin FC vs. Tijuana, país por país

El partido comienza a las 21:00 del Este de Estados Unidos. Estos son los horarios de inicio según el país:

Argentina: 22:00 horas

22:00 horas Bolivia: 21:00 horas

21:00 horas Brasil: 22:00 horas

22:00 horas Chile: 21:00 horas

21:00 horas Colombia: 20:00 horas

20:00 horas Ecuador: 20:00 horas

20:00 horas Estados Unidos (Central): 20:00 horas

20:00 horas Estados Unidos (Este): 21:00 horas

21:00 horas Estados Unidos (Montaña): 19:00 horas

19:00 horas Estados Unidos (Pacífico): 18:00 horas

18:00 horas México: 19:00 horas

19:00 horas Paraguay: 22:00 horas

22:00 horas Perú: 20:00 horas

20:00 horas Uruguay: 22:00 horas

22:00 horas Venezuela: 21:00 horas

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Cómo se juega la Leagues Cup 2026

La Leagues Cup 2026 reúne a 36 equipos: 18 de la MLS y 18 de la Liga MX. Cada club disputa tres encuentros en la fase de liga, que se juega entre el 4 y el 13 de agosto, y los ocho mejores avanzan a la ronda de eliminación directa.