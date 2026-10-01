Teo Gutiérrez no se echó para atrás: la primera publicación tras acusar a James de romper códigos

Lejos de bajar la guardia, redobló la apuesta. Descubre el firme mensaje de Teo Gutiérrez tras acusar a James Rodríguez de romper códigos.

¿Se arrepintió? No, nada que ver… Teófilo Gutiérrez no dudó en poner en su sitio a James Rodríguez durante el partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla por romper los códigos del fútbol. Acto seguido, hizo una primera publicación que redobló la apuesta. ¡Oh, oh!

¡A los hechos! Nacional y Junior se enfrentaron desde aquella final en la Liga Colombiana I-2026 en la que el equipo ‘Tiburón’ se quedó con la estrella. Los jugadores ‘verdolagas’ salieron a jugar con sangre en el ojo, metafóricamente hablando, así que Teo Gutiérrez intentó calmarlos a su manera.

Primero, Gutiérrez no dudó en hacerle un fuerte reclamo a James Rodríguez por simular un golpe de Déiber Caicedo. Luego, le tiró el balón al ’23’ de Atlético Nacional antes de un tiro libre en contra, y frente algo que le dijo su excompañero de Selección Colombia, reaccionó acusándolo de romper los códigos del fútbol que dictan no provocar a un colega con algo personal.

La primera publicación de Teo tras acusar a James de romper códigos

James y Teo en Nacional vs. Junior. (Foto: X / Nacional y Win)

Junior de Barranquilla perdió 3-1 con Nacional en un partido en el que Teófilo Gutiérrez le dijo a James que “cuidadito, eso no se la paso. No te lo perdono nunca más. No jodás, eso no se habla. No, eso no se dice, eso no se dice. Eso no se dice, es entre los dos“. Llegó el día después de la derrota y Teo no se echó para atrás tras acusar a Rodríguez y redobló la apuesta con una historia en Instagram que tuvo el mensaje “a seguir” con parte de una canción que dice “no me arrepiento”.

Post de Teo tras cruce con James. (Foto: IG / @Teogutierrez_)

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En resumen