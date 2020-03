Ameal reveló la confusión que tuvo con D'Onofrio: "Le ofrecí disculpas"

Por sus primeros cien días como presidente de Boca, Jorge Amor Ameal dio una entrevista con Clarín.

El presidente de Boca, desde la cuarentena obligatoria, respondió todos los detalles, pero también reveló un cruce que hasta hoy había sido solamente privado.

Ameal contó el malentendido que tuvo con su par Rodolfo D'Onofrio cuando el Xeneize se coronó campeón de la Superliga Argentina.

"Salimos campeones, me preguntaron si me había llamado D'Onofrio y yo dije que no. Pero en la reunión de Superliga me mostró un WhatsApp y me había saludado. El tema es que cuando yo no conozco el número del que me llama, no atiendo", argumentó.

Sin embargo, todo terminó más que bien entre los presidentes: "Le ofrecí disculpas. Me felicitó. Habla de un hombre de bien".

Terminó todo arreglado entre ellos dos.

