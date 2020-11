Cesar Augusto Londoño explotó contra Santiago Montoya tras la eliminación de Millonarios

Luego del empate a último minuto frente al Deportivo Cali, el pase a octavos de final de la Copa Sudamericana se definió desde los 12 pasos. Los tres primeros cobradores del conjunto Azul, Camilo Salazar, Juan Pablo Vargas y Ricardo "El Caballo" Márquez, convirtieron y llenaban de confianza a los seguidores del Embajador. Además, el debutante en torneos internacionales, Juan Moreno, atajó un penalti clave para que Millonarios se pusiera por adelante en el marcador.

Cuando llegó el cuarto cobro a cargo del nacido en Medellín, Santiago Montoya, los Azules se ilusionaban, pero el volante no asumió el cobro con la seriedad que correspondía. Es por esto que Cesar Augusto Londoño, en el programa "El Alargue" arremetió contra Montoya.

Así paga el diablo (Santiago Montoya) a quien bien le sirve pic.twitter.com/NfcKW9TKJt — NotiMillos - Millonarios FC (@NotiMilloscom) November 5, 2020

"No me deje ir sin opinar del penalti que cobró Montoya para Millonarios...No puede dárselas de sobrador con esa sonrisita absolutamente, ni siquiera socarrona, maricona, para no decir una palabra diferente". Fueron las palabras del periodista.

Lo dicho por Cesar Augusto Londoño fue un pensamiento compartido con la hinchada azul. La llegada de Montoya en el 2018- por una cifra cercana a los dos millones de dólares- ilusionaba a los hinchas de Millonarios. Sus buenas actuaciones con el Deportes Tolima daban mucho de qué hablar, razón por la cual Millonarios decidió contratarlo.

Santiago Montoya continúa en deuda con el Embajador y su hinchada. Han sabido esperarlo tras sus continuas lesiones y muy pocas actuaciones deslumbrantes. Tras una falta de carácter, Montoya le quitó la posibilidad a Millonarios de continuar en la siguiente fase y un millón y medio de dólares que da el torneo a los equipos que avanzaron a octavos de final.

Lee También