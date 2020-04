Cholo Sottile: "Por popularidad, Boca es más grande que River, tiene más hinchas"

Son días difíciles para el periodismo deportivo del mundo. ¿Por qué? Porque no hay fútbol, no hay de qué hablar. Por este motivo, muchos de los programas de debate se encargan de traer a la mesa temas de discusión que siempre funcionan. Quién es más grande entre dos clubes, quién fue el mejor y muchísimos más.

Hoy, en 90 Minutos de Fútbol, cambiaron opiniones por un rato sobre quién es el sexto grande del fútbol argentino. Hay 5 fijos: Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo. Muchos, dan como el sexto a Estudiantes, quien tiene muchísimas Copa Libertadores.

Sin embargo, como se veía venir, también tocaron el tema de quién es más grande entre el Xeneize y el Millonario. El Pollo Vignolo, jugando su típico papel, aseguró que están muy parejos.

"SI VAMOS A POPULARIDAD, BOCA ES MÁS QUE RIVER"#90MinutosFOX @marcelosottile cree que si se mide por ese índice el Xeneize es más que el Millonario pic.twitter.com/oZLH2mxofq — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 3, 2020

Sin embargo, el Cholo Sttile manifestó que, si se habla de popularidad de gente, no hay dudas: "Si es por popularidad Pollo y no meternos en el que dirán, Boca es más grande que River, Boca tiene más hinchas que River y en eso no hay discusión".

Este es un debate eterno en el fútbol argentino. Se habla muchísmo del orden de los 5 grandes. Sin embargo, para el hincha "neutral" o "no termo" el orden de estas instituciones está clarísimo...

Lee También