¿Se pierde el Mundial? El DT de Sunderland da los peores pronósticos sobre la lesión de Nilson Angulo

El delantero ecuatoriano sufrió una lesión que, en principio, se pensaba solo sería de dos semanas. Sin embargo, ahora desde Sunderland encendieron todas las alarmas por la baja del jugador. El extremo no estaría solo fuera el mes de marzo, sino que también podría ser abril y preocupa a la Selección de Ecuador.

Previo al partido contra Brighton, el DT de Sunderland, Régis Le Bris, comentó que la baja de Nilson Angulo podría ser baja de 4 a 6 semanas. Su desgarro muscular sería más serio de lo que se esperaba, y ahora el jugador tricolor empieza su recuperación.

Si la lesión es peor de lo que se esperaba para Nilson Angulo, el ecuatoriano podría estar de baja las dos semanas que quedan de marzo y casi todo abril. Por lo cual, llegaría al Mundial 2026 con poco rodaje en el mes de mayo, pero su convocatoria no estaría en duda.

Lo que sí es muy seguro es que Nilson Angulo se pierda los amistosos del mes de marzo y finalmente no sería convocado para jugar contra Marruecos y Países Bajos. Esto abre un puesto en la Selección de Ecuador, que Beccacece llenaría en las siguientes semanas.

Nilson Angulo se lesionó con Sunderland. (Foto: GettyImages)

Quedan 89 días para el Mundial de 2026 y el estado físico de algunos jugadores de la Selección de Ecuador preocupa a todos. Varios futbolistas se vienen recuperando, mientras que otros ni siquiera están jugando. Ya son menos de 3 meses para que comience la Copa del Mundo.

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Los números de Nilson Angulo en Sunderland

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Nilson Angulo ha jugado un total de 6 partidos de su fichaje por Sunderland. El ecuatoriano fue fichado en enero, por lo cual, esta lesión llega en el peor momento en su club, puesto que, pierde el proceso de adaptación que venía llevando.

El calendario de Ecuador en el Mundial 2026

Así está el calendario de Ecuador en el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador (14/06)

Ecuador vs Curazao (20/6)

Alemania vs Ecuador (25/6)

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En síntesis: