Brutal enojo de Kompany: Luis Díaz sale expulsado en la Bundesliga por insólita jugada

Bayern Múnich tuvo un partido ultra complicado contra Leverkusen en la Bundesliga. El equipo de Kompany tuvo dos goles anulados por el VAR, mientras que también dos expulsados. Jackson se ganó la roja por una jugad ultra peligrosa, mientras Luis Díaz se llevó otra roja.

El delantero colombiano venía siendo el héroe del partido, puesto que, había marcado el gol del empate. Sin embargo, en una jugada peligrosa se llevó la amarilla y minutos después le sacaron la segunda por, según el árbitro, simular un penal.

Kompany se mostró brutalmente enojado primero por Luis Díaz y luego porque considera que sí hubo penal, ya que se dio un contacto entre el jugador y el arquero del Leverkusen. El DT también fue amonestado por sus múltiples reclamos.

Ahora Luis Díaz se perderá los siguientes partidos, pero en esta temporada ya suma su segunda expulsión con Bayern Múnich. En el mes de noviembre le sacaron roja directa tras una terrible falta a Hakimi.

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Pese a que terminó jugando con tan solo 9 jugadores, Bayern Múnich no perdió el partido. El gigante alemán mantiene un liderato absoluto en la Bundesliga y en los siguientes encuentros puede liquidar el campeonato para nuevamente sumar un título local.

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Los números de Luis Díaz con Bayern Múnich

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En lo que va de temporada, Luis Díaz ha jugado 37 partidos con Bayern Múnich y lleva 20 goles y 17 asistencias. El colombiano también ha sumado 2 tarjetas rojas, en poco más de 2.900 minutos. Es uno de los mejores jugadores del Bayern en toda la temporada.