¿Por qué no juega Piero Hincapié en el partido de Arsenal vs Everton en la Premier League?

Piero Hincapié pierde la continuidad de titularidades con el Arsenal para esta jornada de la Premier League. El central ecuatoriano no estará de arranque en el partido contra Everton, pero para tranquilidad de los aficionados se descarta cualquier lesión.

¿Por qué no juega Piero Hincapié en Arsenal vs Everton?

Piero Hincapié no juega en el partido de Arsenal contra Everton, porque Arteta decidió darle minutos Calafiori en este partido, también pensando en la carga de partidos seguidos que lleva el ecuatoriano. Además, los ‘Gunners’ tendrán que jugar Champions entre semana.

Arsenal sale con un once mixto, puesto que, empató en Alemania y quieren preservar a sus jugadores apuntando al partido contra Leverkusen. Por lo cual, Hincapié es probable que ni siquiera sume minutos en este encuentro salvo que sea necesario.

El once de Arsenal para enfrentar a Everton. (Foto: @Arsenal)

Otro partido que seguramente influye en esta decisión de Arteta, es que se viene el próximo fin de semana el partido de la final de la Carabao Cup contra el Manchester City. Es la primera gran oportunidad de Arsenal de levantar un campeonato en esta temporada.

¿Qué canal pasa el partido de Arsenal vs Everton?

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El partido entre Arsenal y Everton comenzará desde las 12H30 de este sábado, 14 de marzo de 2026, el encuentro se podrá ver por ESPN y también los diferentes planes de Disney+. Para Arsenal sigue siendo un partido clave para ganar la Premier League.

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Así va la tabla de posiciones de la Premier League: