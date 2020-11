Seba Domínguez hizo la editorial de la semana y dejó pensando a todo ESPN F90

La incorporación de exfutbolistas a los medios se ha hecho masiva en estos últimos años.

Sin embargo, parece que ninguna otra trajo tan buena repercusión como la de Sebastián Domínguez.

El exdefensor de Vélez, Estudiantes y la Selección Argentina pasó de ser analista a panelista del programa más visto del canal, ESPN F90.

Hoy, el Seba protagonizó una larga editorial sobre su paso por el combinado nacional e hizo foco en la influencia de la mentalidad en los futbolistas de élite.

"Tuiteé una cosa de Sabella y lo primero que me responden es 'No te llevó al Mundial'. ¡Hizo bien en no llevarme al Mundial! Yo era buen jugador, era buen pibe. Pero estaba todo el día maquinando. Si, en el fútbol local soy bueno. Soy muy bueno. A nivel continental también. Ahora, cuando ya se ponía tan fina la línea yo decía "Hasta acá no me da, llego hasta ahí", lanzó.

Sus palabras lo llevaron a ser felicitado por Sebastián Vignolo y equipo, quienes parecen valorar cada día más su presencia en el estudio. ¡Crack total!

#ESPNF90 �� | SELECCIÓN, CONFIANZAS Y EGO



Atención a lo que contó @sebadominguez6 sobre su estadía en la Selección argentina. ¡Imperdible! pic.twitter.com/Pa6v0Rpuj5 — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) November 5, 2020

Lee También