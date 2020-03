El Patrón Bermúdez atacó a River: "No se convocó al capitán de Boca"

El Patrón Bermúdez habló en @FutbolSManchas y le pegó varios palos a River por su decisión de no jugar:



��️ "Me sorprendió que no se convocará al capitan ni a la gente de Boca"



��️ "El día anterior jugaron en el Ascenso ¿Los jugadores de Boca y River son distintos a los demás?" pic.twitter.com/ap650QKO7i