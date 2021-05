Muy grave: la pareja de Andrada mostró cómo la amenazaron de muerte

Finalmente, todo parece indicar que Esteban Andrada se va a quedar en Ecuador hasta dejar de tener coronavirus y poder regresar en un avión común para reencontrarse con su familia. Para repasar, lo que sucedió fue que el arquero viajó a Guayaquil luego de dar negativo en el hisopado que el plantel se hizo el viernes antes de volar, pero luego el domingo, cuando se volvieron a testear, dio positivo.

Por ese motivo, obviamente, no pudo estar en el arco en la derrota ante Barcelona por la tercera fecha de la fase de grupos, y cuando todos sus compañeros se volvieron para Argentina al día siguiente, a él no le dejaron irse. Según reveló Boca en un comunicado oficial, pusieron a disposición un vuelo sanitario para que esté cuanto antes en su hogar, pero en el país no dejan entrar a nadie con Covid-19.

Fue su pareja, Nerina Galasso, quien con algunas historias de Instagram subió la temperatura criticando a la dirigencia del club y tildándolos de "mercenarios", para luego salir en vivo por TyC Sports e insistir en que le habían soltado la mano al futbolista, dejándolo varado en un lugar al que fue a trabajar y ahora, no puede salir.

A muchos hinchas no les gustó la actitud de ella, sobre todo recordando que hace no mucho, Andrada festejó su cumpleaños rompiendo todos los protocolos establecidos, superando la cantidad de personas juntas en un mismo lugar, estando bien cerca y sin usar barbijo. Además en dicho evento habían otros jugadores del Xeneize.

Pero uno fue demasiado lejos, y en una historia de Instagram la mujer mostró amenazas de muerte contra ella y su familia. Lamentable y desagradable situación. Esperemos que la justicia pueda actuar y frenar al violento detrás de dichas palabras.

Lee También