La tendencia que se repite en los últimos años marca a los equipos brasileños como los máximos candidatos a pelear por la Copa Libertadores. La edición 2022 no parece ser la excepción y Atlético Mineiro se anota como uno de los clubes más poderosos.

El elenco de Belo Horizonte mantuvo la base con el plantel que consiguió el año pasado consagrarse en el Brasileirão, la Copa de Brasil y el Campeonato Mineiro. Además, sumó refuerzos de jerarquía, como los casos de Diego Godín y Júnior Alonso para la última línea.

El central uruguayo rescindió su contrato en enero con Cagliari y firmó, casi de inmediato, con el conjunto brasileño hasta el final del 2022. En sus primeros partidos, Godín utilizó el dorsal 3, que había dejado el paraguayo cuando se fue del club a fin de año.

El zaguero de la albirroja firmó con el Krasnodar ruso, pero no pudo debutar debido a la situación bélica de aquella región. Amparado por FIFA, recibió libertad para jugar en cualquier otro club hasta el final de la temporada y eligió volver al Mineiro.

Con el regreso de Alonso, Godín decidió devolverle su número de camiseta y el paraguayo le agradeció en conferencia de prensa: "Quiero hacer un reconocimiento a Godín por lo que ha hecho. Me habló cuando llegó al Atlético, me dijo que iba a utilizar la camiseta número 3. Eso me llenó de orgullo, sabemos de su experiencia y demuestra su humildad y que es buena persona".

"Ahora cuando llegué, él me habló de nuevo y me dijo que podía tomar de nuevo la camiseta número 3, que que él no tenía problemas. Entonces quiero hacer este reconocimiento para él", cerró el hombre de la Selección Paraguaya.