Golpe de mercado: el ex Nacional que Peñarol buscó para la Copa Libertadores

Los hinchas de Nacional de Uruguay sintieron una gran desilusión cuando se confirmó que uno de los exfutbolistas más talentosos del último tiempo no había arreglado su regreso en este último mercado. Al final, se fue a un club argentino para pelear por la Copa Libertadores. Peor hubiese sido que termine fichando por el clásico rival, Peñarol, algo que pudo haber sucedido.

Christian Oliva esperó hasta último momento a Nacional para lograr un nuevo regreso tras quedar libre de Cagliari. Sin embargo, el llamado del 'Bolso' nunca llegó y el mediocampista terminó arreglando su contrato con Talleres de Córdoba, que jugará esta temporada en la Copa Libertadores. Refuerzo importante para el conjunto cordobés, exequipo del 'Cacique' Medina y que ahora comanda Ángel Guillermo Hoyos.

Según reveló el propio Oliva, le "hubiese encantado" que lo llamen del 'Tricolor', ya que es el club con el que se identifica. Pero desde la directiva no hubo tal llamado y terminó en 'La T', que lo buscó constantemente. De hecho, en pasados mercados se lo quiso llevar y no pudo. Ofertas no le faltaron al mediocampista de 25 años, incluso del propio clásico rival de Nacional.

Según reveló su representante, Pablo Bentancur, Peñarol lo quiso. "(Pablo) Bengoechea (director deportivo de Peñarol) llamó a Oliva y lo quería para Peñarol. Habló directo con el pibe. Teníamos varias opciones y Talleres hace tres años lo quería llevar y le hizo un contrato largo", explicó el empresario en diálogo con 100% Deporte (Sport 890). También destacó que tuvo ofrecimientos de la MLS y de Cruzeiro de Brasil.

Peñarol podría haber dado un gran golpe de mercado en Uruguay si se salía con la suya y se quedaba con el pase del ex Nacional, algo que finalmente no pasó. Sin embargo, ambos equipos podrían verse las caras ante Oliva en la Copa Libertadores 2022.