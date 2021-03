Gremio le ofreció a Borré una mejor oferta que Palmeiras y quiere también a otro jugador de River

River ya no quiere absolutamente nada con el fútbol brasileño: en el último mercado de pases Atlético Mineiro se llevó a Ignacio Fernández, uno de los mejores jugadores del ciclo de Marcelo Gallardo, y desde hace ya varias semanas varios clubes están detrás de Rafael Santos Borré, el máximo goleador de la era del Muñeco.

La semana pasada eran buenas noticias para el Millonario, ya que Palmeiras se había bajado de las negociaciones. No obstante, ahora la última noticia es que apareció Gremio en el radar y que pujará por el delantero colombiano todavía con más fuerza que su cuadro rival. Así lo informó este jueves el Diario Olé.

Precisamente, el equipo de Porto Alegre le habría ofrecido ganar dos millones de dólares por temporada, que era lo que le había propuesto Palmeiras antes de romper las negociaciones. No obstante, la diferencia que haría Gremio con respecto al vigente campeón de la Conmebol Libertadores es otro.

Gremio también le ofrecería ganar seis millones de dólares al momento de firmar su contrato siendo agente libre a partir del próximo julio. Una cláusula millonaria para Borré, quien sí justamente se iría a jugar al fútbol brasileño sería por el salto económico que eso significa, como de la misma manera lo hizo Nacho Fernández hace unas semanas.

Está claro que será muy difícil que el delantero colombiano siga en River a partir del próximo mercado de pases. Es que aparecen interesados todas las semanas y además está en la órbita el Celta de Vigo de Eduardo Coudet, que le podría concretar su deseo de tener revancha en Europa.

Por otra parte, hay que agregar que también han informado que Gremio no solamente está detrás de Borré: el equipo de Renato Gaúcho también está interesado en Bruno Zuculini, quien ha ido de menor a mayor en el once de Marcelo Gallardo. No, River no tiene paz ante el mercado de pases de Brasil.

