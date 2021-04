¿Guiño de Rodallega para América? "En junio termino contrato y no descarto el FPC"

En el anterior mercado de fichajes de inicio de año, varios nombres importantes del Fútbol Profesional Colombiano como Dayro Moreno, hoy en dìa en el fútbol boliviano, Steven Mendoza que llegò al fùtbol de Brasil y entre esos nombres también apareció el de Hugo Rodallega. Nombres que sonaron en las cercanías de América de Cali, y que en su momento, Tulio Gómez salió a casar a uno de ellos.

El goleador y capitán del Denizli S.K de Turquía, Hugo Rodallega estuvo en la mira del máximo accionista de América de Cali, pues su intención será repatriar al goleador y ex jugador de la Selección Colombia que tuvo un paso gran por el fútbol inglés siendo uno de los colombianos con más partidos y más goles en la Premier League.

El experimentado goleador dialogó con El Alargue de Caracol Radio y dejó una frase que muchos interpretaron como un coqueteo para América de Cali. "Nunca he descartado la idea de volver al fútbol colombiano, es que cuando he recibido oferta de allá siempre he estado con contrato. Ahorita en junio termino contrato en Turquía".

Anteriormente, desde su Twitter, Tulio Gómez respondió un tweet del jugador nacido en Candelaria, Valle Del Cauca, con un pedido muy especial. Pues 'Don Tulio' no es el único seguidor 'Escarlata' que sueña con ver a 'Hugol' vestido de Rojo y que ahora, tras las declaraciones del jugador, varios hinchas de 'Los Diablos Rojos' se ilusionaron con su posible llegada.

Cabe destacar que no es la primera vez que el nombre de Hugo Rodallega suena como posible jugador para América de Cali, además el mismo delantero ha dado a conocer en varias ocasiones, su deseo de vestir la camiseta del actual Bicampeón del Fútbol Profesional Colombiano.

