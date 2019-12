Los 6 jugadores de Europa que Colombia quiso llevar al preolímpico y no los prestaron

Gran expectativa hay en la Selección Colombia con el torneo preolímpico que se disputará para saber que equipos de Sudamérica que competirán por la medalla de oro en los Olímpicos de Tokio 2020.

El encargado de liderar al equipo Sub-23 en este nuevo reto será Arturo Reyes. El técnico ya reveló la lista de jugadores convocados que harán parte de este certamen y que lucharán por ganar uno de los dos cupos que hay para ir a jugar a Tokio.

Sin embargo, de esta lista que armó Reyes llama la atención la ausencia de varias joyas cafeteras que se destacan en el fútbol europeo y que no fueron llamados. Y no porque el DT los haya ignorado, no.

Los siguientes 6 futbolistas sí fueron citados por Arturo Reyes, pero desafortunadamente sus respectivos clubes decidieron no prestarlos para el preolímpico. Como no es un torneo FIFA, lo equipos no se ven en la obligación de ceder a los jóvenes.

Los 6 grandes ausentes en la Selección Colombia para el preolímpico:

1. Carlos Cuesta (Defensa, Genk)

2. Luis Suárez (Delantero, Zaragoza)

3. Steven Alzate (Mediocampista, Brighton)

4. Luis Sinisterra (Delantero, Feyenoord)

5. Luis Fernando Díaz (Extremo, FC Porto)

6. Brayan Vera (Defensor, Lecce)

Por otra parte, cabe destacar que Arturo Reyes sigue esquivando la posibilidad de traer a Ian Poveda a jugar con la Tricolor. Ni siquiera se tomó la molestia de pedirlo prestado al Manchester City.

