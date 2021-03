Carrozza explotó y le pegó a Boca y a Pergolini por el comunicado que le sacaron: "Una tremenda pelot... sin sentido"

Una vez finalizado el Superclásico, partido en el cual Boca y River igualaron en 1, Pablo Carroza, ante las cámaras de Crónica, exteriorizó una frase que no fue pasado por alto en la institución Xeneize. "Mucho colombiano en el Superclásico, 5 colombianos en cancha. No tengo nada, pero ¿están baratos los colombianos que hay que ir a buscarlos todos a Colombia?", cuestionó.

A los pocos días de sus dichos emitidos en Fútbol Outsider, el periodista se topó con una noticia más que sorpresiva: la institución de La Ribera, mediante un comunicado oficial, cuestionó los dichos de Carrozza y exteriorizó un profundo malestar por los mismos a través del mencionado comunicado.

En las últimas horas, a través de un video publicado en su canal de YouTube, el periodista habló sobre lo sucedido y no se guardó nada. "Básicamente, fue una tremenda pelotudez sin sentido. El que me conoce sabe que intento descromprimir y entender, que no le falto el respeto a nadie", manifestó en primera instancia.

Arremetiendo contra Mario Pergolini, uno de los dirigentes de la institución, Carrozza continuó: "Boca necesitaba demostrar que hacía algo en la parte de comunicación, y sacaron ese comunicado a la cancha. Sin sentido, absurdo, poniéndome en contra a la gente de Colombia donde tengo la mejor. Riquelme maneja el fútbol y no le deja hacer nada a Pergolini, entonces tiene que demostrar que está dando vueltas".

A modo de cierre, dejando en claro que no le gustó para nada lo que pasó, el periodista culminó: "Me sacaron un comunicado por algo que dije en todo de broma que lo entendió el mundo entero excepto la dirigencia de Boca, que decidió condenarme y casi que tratarme de un asesino. Estoy convencido que los colombianos que me conocen y me siguen entienden que es parte de una broma, parte de un show, que es mi manera de ser y expresarme. Lo entendieron todos menos Boca".

