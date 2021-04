Migliore sorprendió a todo ESPN F90 contando cómo son las peleas en la cárcel

¿Quién no ha visto alguna vez una serie o película inspirada en lo que sucede dentro de una cárcel? Las peleas, las pandillas, los arreglos entre la policía y lo que sucede en el exterior. Todo se ve muy real, pero nada se compara a vivirlo en primera persona. Pablo Migliore lo sabe bien.

Surgido de las inferiores de Boca Juniors, el arquerotuvo su momento de máxima exposición a finales de la década de los 2000'. Supo vestir los colores de dos gigantes como Racing y San Lorenzo e incluso fue campeón de la liga croata con el Dinamo Zagreb, uno de los conjuntos más importantes de aquel país.

Migliore se dedica al boxeo.

En abril del 2013, el ahora exguardameta fue encarcelado por una causa relacionada a distintos manejos con la barra de Boca, equipo del cual es fanático. Tras salir de la prisión, pasó por Peñarol y fue campeón antes de volver al fútbol argentino, donde vistió los colores de Almirante Brown, Atlético Paraná y Barracas Central antes de colgar los guantes.

Durísimo relato de Pablo Migliore en #ESPNF90: así comentó que, en plena cárcel, tuvo que defenderse a los golpes.@ESPNFCarg pic.twitter.com/no4fBsHtlL — SportsCenter (@SC_ESPN) April 8, 2021

Esta tarde, el Loco fue invitado a ESPN F90. Allí, entre otros temas, fue consultado por sus vivencias en el Penal de Ezeiza: "Si, me agarré trompadas en la cárcel. Porque vos tenés que hacerte respetar también, no por demostrar algo. No te queda otra. No se hace ronda cuando hay pelea, es un segundo y chau, se terminó. No ganás, vos lo que ganás es defenderte, sos vos, es tu vida. Ahí es dónde aprendés el sentido de la vida", reveló en confianza con el Pollo Vignolo. Duro...

