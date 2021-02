Agenda de hoy, domingo 14 de febrero: Copa de la Liga Profesional, Premier League, LaLiga, Serie A y más

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de Argentina, Colombia, Chile, Inglaterra, España, Italia,y México, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Se viene un domingo 14 de febrero con grandes partidos de fútbol, con acción en las competencias más importantes como la Copa de la Liga Profesional, La Premier League, la Serie A de Italia, LaLiga, la Ligue 1, la Liga Betplay de Colombia, la Liga MX y la Liga de Chile.

Copa de la Liga Profesional | Argentina

Defensa y Justicia vs. Huracán | Primera Jornada

17:10 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:10 VEN, BOL

15:10 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:10 CDMX

Boca Juniors vs. Gimnasia LP | Primera Jornada

19:20 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:20 VEN, BOL

17:20 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:20 CDMX

Estudiantes LP vs. River Plate | Primera Jornada

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:30 CDMX

Liga MX | México

Toluca vs. Pumas UNAM | Sexta Jornada

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

Santos vs. Monterrey | Sexta Jornada

22:06 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

21:06 VEN, BOL

20:06 COL, PER, ECU, USA (ET)

19:06 CDMX

La Liga | España

Getafe vs. Real Sociedad |Jornada 23

10:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

09:00 VEN, BOL

08:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

07:00 CDMX

Real Madrid vs. Valencia | Jornada 23

12:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

11:15 VEN, BOL

10:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

09:15 CDMX

Levante vs. Osasuna | Jornada 23

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Villarreal vs. Real Betis | Jornada 23

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Premier League | Inglaterra

Southampton vs. Wolverhampton | Jornada 24

09:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

08:00 VEN, BOL

07:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

06:00 CDMX

West Bromwich Albion vs. Manchester United | Jornada 24

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Arsenal vs. Leeds United | Jornada 24

13:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

12:30 VEN, BOL

11:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

10:30 CDMX

Everton vs. Fulham | Jornada 24

16:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:00 VEN, BOL

14:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:00 CDMX

Serie A | Italia

Roma vs. Udinese | Jornada 22

08:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

07:30 VEN, BOL

06:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

05:30 CDMX

Cagliari vs. Atalanta | Jornada 22

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Sampdoria vs. Fiorentina | Jornada 22

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Crotone vs. Sassuolo | Jornada 22

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Inter vs. Lazio | Jornada 22

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Bundesliga | Alemania

Eintracht Frankfurt vs. Colonia | Jornada 21

11:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:30 VEN, BOL

09:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:30 CDMX

Wolfsburgo vs. Borusia Monchengladbach | Jornada 21

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Ligue 1 | Francia

Monaco vs. Llorient | Jornada 25

09:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

08:00 VEN, BOL

07:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

06:00 CDMX

Angers vs. Nantes | Jornada 25

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Dijon vs. Nimes | Jornada 25

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Metz vs. Strasbourg | Jornada 25

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Stade Rennes vs. Saint-Etienne | Jornada 25

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Lille vs. Brest | Jornada 25

13:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

12:00 VEN, BOL

11:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

10:00 CDMX

Bordeaux vs. Marsella | Jornada 25

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Liga Betplay | Colombia

Independiente Santa Fe vs. Bucaramanga | Sexta Jornada

16:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:00 VEN, BOL

14:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:00 CDMX

Independiente Medellín vs. Jaguares de Córdoba | Sexta Jornada

20:05 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

19:05 VEN, BOL

18:05 COL, PER, ECU, USA (ET)

17:05 CDMX

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima | Sexta Jornada

22:10 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

21:10 VEN, BOL

20:10 COL, PER, ECU, USA (ET)

19:10 CDMX

Campeonato AFP PlanVital | Chile

Everton vs. Huachipato | Jornada 34

10:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

09:30 VEN, BOL

08:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

07:30 CDMX

Universida de Concepción vs. Universidad Católica | Jornada 34

10:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

09:30 VEN, BOL

08:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

07:30 CDMX

Deportes Iquique vs. Santiago Wanderers | Jornada 34

18:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

17:00 VEN, BOL

16:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

15:00 CDMX

La Serena vs. Audax Italiano | Jornada 34

18:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

17:00 VEN, BOL

16:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

15:00 CDMX

O'Higgins vs. Colo Colo | Jornada 34

18:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

17:00 VEN, BOL

16:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

15:00 CDMX

Palestino vs. Coquimbo Unido | Jornada 34

18:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

17:00 VEN, BOL

16:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

15:00 CDMX

