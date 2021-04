Caruso Lombardi suena para dirigir en Europa por primera vez: lo buscan desde España

Ricardo Caruso Lombardi tiene una extensa trayectoria como director técnico en el fútbol argentino, donde se caracterizó por conducir a equipos que militaban en el ascenso y a elencos que luchaban por permanecer en la máxima categoría de ese país sudamericano. Sin embargo, el Tano nunca tuvo la oportunidad de llevar su trabajo a Europa.

De todas maneras, esa realidad podría torcer su rumbo en las próximas horas. Es que al siempre polémico entrenador de 59 años de edad lo buscan desde el viejo continente. Más precisamente desde Lugo, equipo que disputa el torneo de segunda división de España y que está peleando por no descender. Y sí, Caruso Lombardi sabe de eso.

"Vamos a ver. Me animé a cada cosa, ¿cómo no me voy a animar a esto?", exteriorizó Caruso Lombardi ante esta posibilidad, confirmando que el seguimiento es absolutamente real. Cabe destacar que Lugo se encuentra antepenúltimo en la tabla de posiciones y viene de perder por 3-1 ante Alcorcón, un rival directo por la permanencia.

A lo largo de su carrera como director técnico, Caruso Lombardi supo comandar estratégicamente a Defensores de Belgrano, Sportivo Italiano, Temperley, Estudiantes de Caseros, Platense, El Porvenir, All Boys, Tigre, Argentinos Juniors, Newell's Old Boys de Rosario, UAI Urquiza, Racing Club, Quilmes, San Lorenzo de Almagro, Tristán Suárez, Arsenal de Sarandí, Sarmiento de Junín, Huracán, San Martín de Tucumán y Belgrano de Córdoba.

