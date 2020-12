Ruggeri le habló a los políticos: "Salgan de la burbuja, a los argentinos nos están pasando cosas"

Esta noche, Boca Juniors y Racing se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

El ganador del encuentro se meterá entre los mejores 4 de América, donde ya esperan Santos, Palmeiras y River Plate.

¿Cómo sería este programa si no nos tomáramos en serio el sentimiento del hincha? El Cabezón Ruggeri y un ejemplo hilarante. pic.twitter.com/ypESZVoh5Y — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) December 23, 2020

Ese fue el tema principal de charla en ESPN F90, el programa que domina los mediodías en el ámbito deportivo.

Antes de que se diera inicio al debate, Oscar Ruggeri sorprendió con una larga editorial contra los políticos de nuestro país.

"Me encantaría que la vida sea distinta. Que nuestros diputados se iluminen. Generen trabajo, levántense a la mañana todos, a todos les digo. Levántense a la mañana a donde se juntan ahí que uno se duerme, ilumínense. Generen trabajo. Para que la gente trabaja y yo en vez de dar una bolsa de comida, yo me voy a comprar mi comida", abrió.

Por último, realizó críticas al gobierno por algunas de sus decisiones: "Los diputados son los que inventan las leyes. Los que se levantan una mañana y dicen 'impuesto acá'. Hay que generar trabajo. Los chicos tienen que ir a la escuela, no es lo mismo por Zoom. Viven en una burbuja los políticos, yo viví en una burbuja. Salgan de la burbuja, a los argentinos nos están pasando cosas. ¡Caminen la calle! Nos están pasando cosas y no las soluciona nadie, ¿cómo mi mamá va a cobrar 19 mil pesos? Laburó toda la vida. ¡Se están cag*** de hambre los jubilados! Cuídenlos que se nos mueren tristes. Ustedes políticos tienen mamá y papá, dejame de romper los huevos, me vuelvo loco".

