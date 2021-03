Atlético Tucumán y el Newell's del Mono Burgos empataron en un partidazo

La séptima fecha de la presente edición de la Copa de la Liga Profesional de Argentina ya forma parte del pasado y de las estadísticas. Luego de un fin de semana repleto de actividad y de emociones, la misma se cerró este lunes con el desarrollo de tres partidos: Estudiantes de La Plata vs. San Lorenzo de Almagro, Huracán vs. Gimnasia y Esgrima La Plata y Atlético Tucumán vs. Newell's Old Boys de Rosario.

En el Estadio Monumental José Fierro de la provincia de Tucumán, el elenco Leproso, comandado tácticamente por Germán Adrián Ramón Burgos, se presentó con la misión de conseguir su primera victoria de la mano del mítico Mono, quien había debutado el fin de semana pasado con una paridad sin anotaciones como local de Unión de Santa Fe.

Se trató de un duelo de equipos muy necesitados, ya que el mencionado elenco conducido por el exayudante de campo de Diego Pablo Simeone arribó a este partido sin haber podido sumar ninguna victoria en sus primeras seis presentaciones en el certamen doméstico, producto de dos paridades y cuatro derrotas. Por ende, el triunfo era urgente.

Por su parte, los anfitriones, actualmente encabezados estratégicamente por Omar De Felippe, no arribaron en una situación muy diferente. En sus primeros seis partidos, el Decano solamente había podido cosechar una victoria, dos paridades y tres derrotas. Números alarmantes para un elenco que se había acostumbrado a pelear de la mano de Ricardo Zielinski.

Bajo esa órbita, la primera parte expuso un gran equilibrio entre ambos equipos. Sin embargo, Newell's se fue al descanso imponiéndose por la mínima diferencia para alegría de Burgos y de todos sus hinchas. Franco Negri, cuando transcurrían jugados 33 minutos de ese período inicial, impulsó el esférico desde afuera del área y puso el 1-0.

+ 0-1 de Negri:

Pero claro, teniendo en cuenta el marcador adverso, Atlético Tucumán salió con todo a jugar la etapa complementaria. Y no demoró demasiado en encontrar la paridad: fue cuando se jugaban 10 minutos de dicho período final, por intermedio de Augusto Lotti. Incluso, en los minutos siguientes, estrelló dos disparos en los postes.

+ 1-1 de Lotti:

Por último, un cierre infernal. Guillermo Ortiz lo dio vuelta para Atlético Tucumán a los 35 minutos de la etapa complementaria pero Cristian Lema capturó un rebote luego de una pelota detenida y decretó el 2-2 para Newell's a los 41 minutos de ese mismo período final. En definitiva, un empate que no le termina de servir a ninguno de los dos.

+ 2-1 de Ortiz:

+ 2-2 de Lema:

