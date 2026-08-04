Néstor Lorenzo decidió el primer nuevo nombre para la Selección Colombia

La Selección de Colombia empieza a tener su reestructuración y Néstor Lorenzo decidió el primer nuevo nombre del combinado nacional.

Ahora que Néstor Lorenzo fue renovado con la Selección de Colombia empieza su nuevo proceso y a la espera de conocer si habrá cambios de jugadores, el DT argentino ya decidió su primer nuevo nombre para su cuerpo técnico.

Luis Amaranto Perea dejó la Selección Colombia para ser nuevo entrenador del DIM y su reemplazo sería Arturo Reyes. La prensa local da como hecho que el argentino dejará el Deportivo Pereira para sumarse a la ‘Tri’.

El propio estratega había confirmado que le gustaría formar parte de la Selección de Colombia y que sus dudas iban solo sobre pasar de director técnico a parte de otro staff.

Reyes no es ajeno al proceso de la Selección Colombia, el argentino ya estuvo en las categorías sub 20 y sub 23 en el proceso de Néstor Pekerman, lo que lo llevó a sumarlo a su staff.

De igual forma Reyes ya sabe lo que es entrenar a la Selección Colombia mayor ya que relevó a Carlos Queiroz de forma interina durante cuatro partidos. Reyes estaría ya integrado en los próximos partidos.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Colombia?

La fecha FIFA de septiembre, octubre y noviembre serán los siguientes partidos de la Selección de Colombia. Lo que resta definir es quién será el rival con posibilidades de México y Perú.

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Arturo Reyes – Selección de Colombia.

En resumen