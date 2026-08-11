Compraron a James Rodríguez seis años atrás y podrías ser el nuevo destino de Daniel Muñoz

Sky Sport afirma que ahora mismo Crystal Palace espera ofertas del Everton por Daniel Muñoz. El lateral, de gran Copa del Mundo con Colombia, ha sido uno de los nombres más analizados del mercado de la Premier League de cara a la presente temporada. Los problemas para los Toffees pasan por las grandes pretensiones económicas de las Águilas de cara a conseguir el precio de una transferencia.

Everton conoce de sobra qué es tener colombianos en sus filas. James Rodríguez y Yerry Mina fueron los últimos cafeteros en ponerse una camiseta donde ahora Muñoz gusta. Todo ello después de una campaña donde se consiguió una mayor regularidad a la vista en los últimos años y donde la llegada de David Moyes al banquillo dio sus frutos en todos los sentidos.

Todo podría ser parte de una negociación a gran escala. Brennan Johnson también gusta en un Everton donde buscan refuerzos de cara a una temporada donde buscarán finalmente regresar a torneos de UEFA. Los montos de un posible fichaje de Muñoz no bajarían de los 45 millones de euros. Todo queda bajo, eso sí, la posibilidad de que Palace pueda encontrar un reemplazo en condiciones en los últimos días del mercado.

No olvidemos que Muñoz tiene todavía dos años de contrato en Crystal Palace. Tampoco que viene de ganar la Conference League y que por ende jugará la presente edición de la UEFA Europa League. Sacarlo de un contexto de competiciones europeas no será sencillo y por encima de todo, barato en lo que suponen los últimos días del mercado de fichajes. Djed Spence, Alistair Johnston y Ridle Baku son las alternativas a su fichaje en Everton.

James Rodríguez, último gran colombiano en Everton: GETTY

Durante los últimos 12 meses, el cafetero sumo un total de 46 partidos con el equipo de Londres. Junto a estos choques aparecen hasta 5 goles y 4 asistencias para un plantel que de la mano de Olivier Glasner hizo historia con su victoria en Leipzig frente a Rayo Vallecano en la final de la Conference League.

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Los números de James en Everton

Carlo Ancelotti pidió su fichaje como una prioridad absoluta. Era un contexto de pandemia y donde para la temporada 2020/2021, James pasaba de Real Madrid al Everton para tener su primera aventura en la Premier League. Los números de su ciclo, así como su rendimiento, fueron de más a menos como el resto del equipo en dicha campaña.

26 partidos en 3 torneos, 6 goles y 9 asistencias, los números de James Rodríguez durante sus 12 meses en el mítico estadio Goodison Park. Tras la salida de Carlo Ancelotti para volver al Real Madrid, James no duraría mucho en un equipo donde el fichaje de Rafa Benítez fue vital para su marcha rumbo al Al-Rayyan de Qatar.

Datos claves

Everton busca fichar a Daniel Muñoz procedente del Crystal Palace.

busca fichar a procedente del Crystal Palace. Daniel Muñoz tiene contrato por dos años y una valoración de 45 millones .

tiene contrato por dos años y una valoración de . James Rodríguez jugó 26 partidos y anotó 6 goles con Everton.