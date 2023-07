Sporting Cristal sale a destrozar a su rival esta noche en el Estadio Nacional de Lima, la idea principal es no dejar puntos como local y darse el lujo de ir a Ecuador con calma. El entrenador brasileño sabe como jugar estos partidos.

Por eso, cada decisión que tome de cara a un resultado positivo, siempre será estudiada al ciento por ciento. Para el director técnico rimense el tema es muy claro. Contra Emelec de Ecuador habrán jugadores comprometidos con la causa, físicamente bien puestos, y también acostumbrados a la presión internacional.

Entonces, la serie de informaciones dadas recientemente en RPP Noticias por Jean Martín Dueñas, nos bosqueja cómo será el ámbito dentro de Sporting Cristal. Frente al Bombillo no hay medias tintas, y todo lo que busquen, será siempre en búsqueda de la excelencia.

TIAGO NUNES Y SU DECISIÓN CONTRA EMELEC:

Así lo contó el periodista deportivo de Fútbol Como Cancha: “Sporting Cristal concentra fuera de la Florida para enfrentar a Emelec en unas horas. Tras la última práctica, Jesús Pretell tiene más posibilidades de arrancar que Távara. En la Florida se quedaron Percy Liza, Franco Medina y Adrián Ugarriza”.

Todavía no se conoce cuál será el once titular contra Emelec, pero Sporting Cristal dejó en su sede al delantero peruano que volvió de Portugal, y dos refuerzos que todavía no han tenido minutos importantes. Tiago Nunes se juega el todo por el todo esta noche.