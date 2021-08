Comenzó como la sensación de Tokio 2020 donde los atletas olímpicos aprovechaban la oportunidad para saludarlo y hasta tomarse alguna selfie. Pero, no logró su objetivo y hasta perdió la chance de hacer historia con el Golden Slam. Se fue con polémica por su actitud en el duelo por la medalla de bronce ante el español Pablo Carreño Busta y por plantar a su compañera de Dobles Mixto, la serbia Nina Stojanovic. Así fueron estos Juegos Olímpicos para Novak Djovovic, que ya han quedado atrás para él.

Nole finalmente se manifestó por primera vez desde su salida de la capital japonesa, ya con vistas a lo que será la gira estadounidense sobre cemento y el próximo US Open. En su cuenta de Instagram, no sólo dejó fotografías de lo que fue su paso por los Juegos Olímpicos, sino que también dejó un mensaje al respecto.

"Fue un verdadero privilegio representar a Serbia en los Juegos Olímpicos. Gracias a Tokio 2020 y a todos los que nos ayudaron para crear la magia de nuestro deporte. Sé en mi corazón que di todo para luchar por una medalla y voy a buscar volver más fuerte en París (2024). Fue una experiencia increíble que nunca olvidaré. Buena suerte a todos los atletas serbios que aún compiten por una medalla", escribió Djokovic.

A su vez, el número uno de la ATP también publicó una serie de historias en Instagram donde felicitó a todos los medallistas olímpicos de oro en tenis. Desde Alexander Zverev, medalla de oro en singles masculino, hasta las parejas de dobles que se han consagrado en Tokio 2020. Así fue el cierre definitivo de Djokovic a este torneo que lo ha dejado no sólo sin la oportunidad de hacer historia sino también envuelto en polémica.

Nina Stojanovic se manifiesta por primera vez tras el abandono de Djokovic

Y una de las polémicas que ha protagonizado Novak Djokovic fue su abandono para el juego por la medalla de bronce del Dobles Mixto. Por ello, se lo criticó por plantar a su compañera Nina Stojanovic, quien hubiese disputado el juego más importante de su carrera. Pasado el tiempo, ella se manifestó por primera vez al respecto: "Solo yo puedo conocer los sentimientos con los que lidié una vez que supe que no tendré la oportunidad de jugar el partido más importante de mi carrera por la medalla olímpica. También reconozco cuánto este evento en particular me llenó de la emoción más profunda posible y también me trajo mucha felicidad. Quiero decir que estoy agradecida ante todo por estar entre los mejores deportistas del mundo del deporte", escribió también en Instagram.