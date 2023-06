La hora cero llegó para el NBA Draft 2023. En la primera selección no hubo sorpresa, San Antonio Spurs se quedó con Victor Wembanyama, un prospecto que ponen a la altura de cuando LeBron James ingresó a la liga, y cuando Golden State Warriors estuvo en el reloj con el pick 19 de primera ronda, le dio otro refuerzo a Stephen Curry y compañía tras la bomba de Chris Paul.

Warriors empezó a ser noticia en la jornada NBA del 22 de junio de 2023 al realizar un intercambio sorpresa en el que enviaron a Jordan Poole, Ryan Rollins, un pick de primera ronda del Draft 2030 y una selección de segunda vuelta del Draft 2027, con destino a Washington Wizards y a cambio recibieron a un base estrella como lo es Paul.

Ahí no iban a parar las noticias para la afición de Golden State Warriors. Luego de salida de un escolta como lo era Poole, los Dubs le apostaron a un jugador de 20 años y 1.95 metros de estatura como el nuevo refuerzo para Stephen Curry y compañía en la temporada NBA 2023-24. Ya lo catalogaron como el sucesor de Klay Thompson y viene de promediar por juego 19.9 puntos y 8.7 rebotes con la Universidad de Santa Clara.

El sucesor de Thompson: Warriors anunció el nuevo refuerzo para Curry

Klay Thompson entra en su útimo año de contrato con Golden State Warriors, el deseo es ir por otra extensión máxima, pero… ‘El Splash Brother (Hermano)’ ya no está en un nivel prime y es más que lógico luego de sufrir dos graves lesiones como lo fueron la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y del tendón de Aquiles derecho. Por ese motivo, al nuevo refuerzo de los Dubs, Brandin Podziemski, lo ven los expertos como el sucesor natural del compañero estelar de Stephen Curry. Según Jason Dumas, del portal Bleacher Report, la selección del Draft del equipo de San Francisco estará en el roster de la temporada NBA 2023-24.

“Los grandes equipos piensan en los planes de sucesión antes de que sean necesarios. Todos nos damos cuenta de que Klay Thompson no es el mismo después de tantas lesiones y Podziemski pudiese, eventualmente, tal vez ocupar ese rol. Es un muy buen tirador, muy creativo a la hora de generar su propio lanzamiento. Tal vez defensivamente veo las principales discrepancias entre él y Klay porque Klay era uno de los mejores defensores perimetrales de la NBA y Podziemski todavía no tiene un rol defensivo definido. No es un defensor que sea constante. Ahora, si se trata de moverse sin pelota, de generar tu propio tiro y de ser letal a distancia, Podziemski a tiene esa parte”, dijo Sebastián Martínez Christensen, de ESPN.