El periodo de reconstrucción de Golden State Warriors empezó con una decisión contundente al salir de un jugador estelar como Jordan Poole para traer a un base estrella de 38 años como lo es Chris Paul. El entrenador Steve Kerr rompió el silencio sobre este intercambio bomba en la NBA y, de paso, le envió una advertencia a LeBron James, Los Angeles Lakers y toda la liga.

Los Warriors vieron como el vestuario se rompió cuando en el entrenamiento de pretemporada del 5 de octubre de 2022 Poole recibió un puño en la cara por parte de Draymond Green. Kerr confesó que el equipo de Golden State no se pudo recuperar de este hecho y terminó eliminado contra Los Angeles Lakers en las semifinales de los NBA Playoffs 2023.

“No hay forma de ocultarlo. El incidente con Draymond y Jordan jugó un papel en eso. Es difícil que eso no afecte a un equipo”, dijo Steve Kerr en la conferencia de prensa de despedida de Golden State Warriors sobre por qué los Dubs no tuvieron un equipo campeón en la NBA 2023-24.

La advertencia del entrenador de Warriors sobre Curry y compañía para toda la NBA

Steve Kerr le concedió una entrevista al portal The Athletic y rompió el silencio sobre la salida de Jordan Poole con una advertencia para LeBron James, Los Angeles Lakers y toda la NBA, sobre los nuevos Golden State Warriors de Stephen Curry y compañía para la temporada 2023-24. ¡El entrenador habló fuerte y claro!

“Vamos a ser muy diferentes. Lo último que voy a hacer es decir algo sobre un equipo que acaba de ganar un campeonato hace un año y luego luchó durante una temporada difícil. Hizo una gran carrera a finales de este año. Me ha encantado este grupo que hemos tenido (durante) los últimos dos años (…) Pero el punto más importante es que sentimos que necesitábamos un cambio. No significaba que necesitáramos una revisión, pero necesitábamos un cambio de algún tipo. Creo que todos en la organización lo notaron. Y parece que hemos hecho un cambio bastante significativo sin renunciar a nuestra identidad y nuestro sentido de quiénes somos como equipo. Creo que, en general, es un cambio muy positivo”, le dijo Kerr al portal The Athletic.