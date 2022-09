Barcelona will host Elche for the Matchday 6 of the 2022/2023 La Liga season. You can find out here how to watch this game on TV or live stream it free in your country.

This Saturday, September 17 Barcelona will receive Elche at the Camp Nou in a game valid for the Matchday 5 of La Liga 2022/2023. Here you will find all the information you need to know about this game, including how to watch it on TV or live stream in your country. It will be broadcats on DAZN in Spain, Italy and Germany.

Barcelona are the most immediate pursuers of the current leaders, Real Madrid. They are only two points below, as they have 13 points as a result of 4 wins and a draw, while the "Merengues" have won all their games, so they have 15. However, this weekend they play the Madrid Derby, a difficult game that could not end in victory and there Barcelona could take advantage.

And they have an unbeatable chance since their rivals will be one of the teams with the worst start in this 2022/2023 edition of La Liga. Elche have obtained only 1 point out of 15 possible, and only Cadiz (with 5 defeats) have had a worse performance. The need to get points is pressing for the "Franjiverdes", so a draw would be a good result, especially playing at the Camp Nou.

Barcelona vs Elche: Kick-Off Time

Barcelona will play against Elche for the Matchday 6 of the 2022/2023 La Liga this Saturday, September 17 at the Camp Nou, in Barcelona, Spain.

Australia: 12:15 AM (September 18)

Bahamas: 10:15 AM

Bangladesh: 6:15 PM

Barbados: 10:15 AM

Belize: 8:15 AM

Botswana: 4:15 PM

Brazil: 11:15 AM

Brunei: 10:15 PM

Burundi: 4:15 PM

Cameroon: 3:15 PM

Canada: 10:15 AM

Eswatini: 4:15 PM

Ethiopia: 5:15 PM

Fiji: 2:15 AM (September 18)

France: 4:15 PM

Gambia: 2:15 PM

Germany: 4:15 PM

Ghana: 2:15 PM

Guyana: 10:15 AM

India: 7:45 PM

Ireland: 3:15 PM

Italy: 4:15 PM

Jamaica: 9:15 AM

Kenya: 5:15 PM

Lesotho: 4:15 PM

Liberia: 2:15 PM

Malawi: 4:15 PM

Malaysia: 10:15 PM

Malta: 4:15 PM

Mauritius: 4:15 PM

Mexico: 9:15 AM

Namibia: 4:15 PM

Netherlands: 4:15 PM

New Zealand: 2:15 AM (September 18)

Nigeria: 3:15 PM

Pakistan: 7:15 PM

Papua New Guinea: 12:15 AM (September 18)

Philippines: 10:15 PM

Portugal: 3:15 PM

Rwanda: 4:15 PM

Sierra Leone: 2:15 PM

Singapore: 10:15 PM

Solomon Islands: 1:15 AM (September 18)

South Africa: 4:15 PM

South Sudan: 4:15 PM

Spain: 4:15 PM

Sri Lanka: 7:45 PM

Sudan: 4:15 PM

Tanzania: 5:15 PM

Trinidad and Tobago: 10:15 AM

Uganda: 5:15 PM

UK: 3:15 PM

United States: 10:15 AM (ET)

Zambia: 3:15 PM

Zimbabwe: 3:15 PM

Barcelona vs Elche: TV Channel and Live Streaming

Australia: Optus Sport

Bahamas: ESPN Caribbean

Bangladesh: MTV India, T Sports

Barbados: ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean

Belize: ESPN Caribbean

Botswana: SuperSport MaXimo 1, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, DStv Now

Brazil: Star+

Burundi: DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MaXimo 1, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga

Cameroon: SuperSport MáXimo 3, SuperSport MáXimo 1, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga

Canada: TSN.ca, TSN App

Ethiopia: SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MaXimo 1, DStv Now, SuperSport Laliga ROA

France: Free, beIN Sports MAX 8, beIN SPORTS CONNECT

Gambia: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MaXimo 1, SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport MáXimo 3

Germany: DAZN, DAZN1

Ghana: SuperSport MaXimo 1, SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3

India: Voot Select, Sports18 HD, MTV India, Sports18

International: Bet365

Ireland: LaLigaTV

Italy: DAZN

Jamaica: ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean

Kenya: SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport MaXimo 1, SuperSport MáXimo 3

Lesotho: DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga

Liberia: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MaXimo 1, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3

Malawi: SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MaXimo 1, SuperSport MáXimo 3, DStv Now

Malaysia: beIN Sports Malaysia, beIN Sports Connect Malaysia

Malta: GO TV Anywhere, TSN4 Malta

Mauritius: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport MáXimo 1

Mexico: Blue to Go Video Everywhere, Sky HD

Namibia: SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport MáXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga

Netherlands: Ziggo Sport 14, Ziggo Sport Select

Nigeria: SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga Nigeria, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 1

Pakistan: MTV India

Philippines: beIN Sports Connect Philippines, beIN Sports 3 Premier League HD

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Rwanda: SuperSport MaXimo 1, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga

Sierra Leone: SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 1

Singapore: beIN Sports Connect Singapore, beIN Sports Singapore, StarHub TV+

South Africa: DStv App, SuperSport LaLiga, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MaXimo 1, SuperSport MáXimo 3

South Sudan: beIN SPORTS CONNECT, TOD, beIN Sports HD 1, DStv Now, beIN Sports Premium 1

Spain: DAZN, DAZN LaLiga

Sri Lanka: MTV India

Sudan: DStv Now, beIN SPORTS CONNECT, TOD, SuperSport MaXimo 1, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, beIN Sports Premium 1, beIN Sports HD 1, SuperSport GOtv LaLiga

Eswatini: SuperSport MaXimo 1, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now

Tanzania: DStv Now, SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3

Trinidad and Tobago: ESPN Caribbean, ESPNPlay Caribbean

Uganda: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport MáXimo 1

United Kingdom: LaLigaTV

USA: ESPN+

Zambia: SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 1

Zimbabwe: SuperSport MaXimo 1, DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA