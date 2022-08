Benfica will host Dynamo Kyiv for the second leg of the 2022-2023 UEFA Champions League fourth qualifying round. You can find out here how to watch this game on TV or live stream it free in your country.

For the second leg of the 2022-2023 UEFA Champions League fourth qualifying round, Benfica will face Dynamo Kyiv. Here you will find all the information you need to know about this game, including how to watch it on TV or live stream in your country. In the United States, you can enjoy this game through Paramount + (free trial) and FuboTV (free trial); and DAZN if you are in Canada.

As expected, Benfica showed in the first leg game because they were the main favorites in this fourth round series. As visitors, they beat Dynamo Kyiv 2-0 and although it is not a definitive result, it will undoubtedly be very difficult for the Ukrainians to reverse it in Portugal.

Benfica were one of the teams that surprised in the last 2021/2022 UEFA Champions League. In the group stage they finished second relegating Barcelona to third place, and then managed to reach the quarterfinals where they made an acceptable series against Liverpool. This season, of course, they hope to improve what they have done.

Benfica vs Dynamo Kyiv: Kick-Off Time

Benfica will play against Dynamo Kyiv for the fourth qualifying round of the 2022-2023 UEFA Champions League this Tuesday, August 23 at the Estádio da Luz in Lisbon, Portugal.

Australia: 5 AM (August 24)

Bangladesh: 1 AM (August 24)

Barbados: 3 PM

Belize: 1 PM

Botswana: 9 PM

Brazil: 4 PM

Burundi: 9 PM

Cameroon: 8 PM

Canada: 3 PM

Eswatini: 9 PM

Ethiopia: 10 PM

France: 9 PM

Gambia: 7 PM

Germany: 9 PM

Ghana: 7 PM

Guyana: 3 PM

India: 12:30 AM (August 24)

Ireland: 8 PM

Italy: 9 PM

Jamaica: 2 PM

Kenya: 10 PM

Lesotho: 9 PM

Liberia: 7 PM

Malawi: 9 PM

Malta: 9 PM

Mauritius: 9 PM

Mexico: 2 PM

Namibia: 9 PM

Netherlands: 9 PM

Nigeria: 8 PM

Pakistan: 12 AM (August 24)

Philippines: 3 AM (August 24)

Portugal: 8 PM

Rwanda: 9 PM

Sierra Leone: 7 PM

Singapore: 3 AM (August 24)

Solomon Islands: 6 AM (August 24)

South Africa: 9 PM

South Sudan: 9 PM

Spain: 9 PM

Sri Lanka: 12:30 AM (August 24)

Sudan: 9 PM

Tanzania: 10 PM

Trinidad and Tobago: 3 PM

Uganda: 10 PM

UK: 8 PM

United States: 3 PM (ET)

Zambia: 8 PM

Zimbabwe: 8 PM

Benfica vs Dynamo Kyiv: TV Channel and Live Streaming

Australia: Stan Sport

Belize: ESPN North

Botswana: SuperSport MáXimo 3, SuperSport MáXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, DStv Now

Brazil: HBO Max, TNT Brazil, SBT

Brunei: beIN Sports 1 Thailand, beIN Sports Connect

Burundi: SuperSport MáXimo 3, Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport MaXimo 1

Cameroon: SuperSport MáXimo 3, Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now

Canada: DAZN

Ethiopia: DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, SuperSport MáXimo 1

France: Canal+ Sport, RMC Sport live, RMC Sport 1, Free

Gambia: SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport MaXimo 1

Germany: Amazon Prime Video

Ghana: Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, SuperSport MáXimo 1

Ireland: BT Sport App, BTSport.com, BT Sport 1

Italy: SKY Go Italy, Sky Sport Football, NOW TV

Kenya: SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport MáXimo 1, SuperSport Laliga ROA

Lesotho: SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, DStv Now

Liberia: SuperSport MaXimo 1, SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga

Malawi: SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport MáXimo 1

Mauritius: SuperSport MaXimo 1, RMC Sport 1, SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga

Mexico: TNT Sports, HBO Max

Namibia: SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 1

Netherlands: Ziggo Sport Voetbal, Ziggo Sport Docu

New Zealand: SparkSport

Nigeria: DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport MaXimo 1, Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga Nigeria

Portugal: TVI, Eleven Sports 1 Portugal

Rwanda: SuperSport MaXimo 1, Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga

Sierra Leone: DStv Now, Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MaXimo 1, SuperSport MáXimo 3

South Africa: DStv App, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga, SuperSport MáXimo 3, SuperSport MáXimo 1

South Sudan: DStv Now

Spain: Movistar Champions League, Movistar+

Sudan: SuperSport Laliga ROA, SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, DStv Now

Eswatini: SuperSport MaXimo 1, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga

Tanzania: DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MaXimo 1, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga

Uganda: SuperSport Laliga ROA, SuperSport MaXimo 1, DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga

United Kingdom: BTSport.com, BT Sport 1, BT Sport App

USA: FuboTV (free trial), TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, Paramount+ (free trial)

Zambia: SuperSport Laliga ROA, SuperSport MaXimo 1, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga

Zimbabwe: SuperSport Laliga ROA, SuperSport MaXimo 1, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now