Alineaciones de Rennes y Olympiacos por la Europa League: formaciones probables

Rennes y Olympiacos se enfrentan este miércoles 4 de noviembre en el Roazhon Park por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Rennes recibe a Olympiacos este miércoles 4 de noviembre desde las 09:30 de México, 12:30 de Argentina, 16:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Roazhon Park. Rennes viene de empatar 2-2 con Juventus y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos. Olympiacos viene de ganarle 1-0 a Sparta y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Rennes y Olympiacos

Rennes (4-3-3): Brice Samba, Bryan Reynolds, Charlie Cresswell, Anthony Rouault, Mahamadou Nagida, Adrien Thomasson, Mahdi Camara, Sebastian Szymanski, Ludovic Blas, Boulaye Dia, Mousa Altamari. DT: Franck Haise.

Olympiacos (4-2-3-1): Stefan Ortega, Manolis Saliakas, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Onyemaechi Bruno, Remo Freuler, Chiquinho, Santiago Hezze, Gelson Martins, Armando Gonzalez, Jota Silva. DT: Imanol Alguacil.

La previa de Rennes y Olympiacos: todo lo que hay que saber