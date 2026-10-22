Dónde ver EN VIVO Juventus vs. Rennes por la jornada 3 de la Europa League: TV y streaming online

Juventus y Rennes se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Juventus recibe a Rennes este jueves 22 de octubre desde las 10:45 de México, 13:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Juventus llega golpeada anímicamente después de una goleada en contra y necesita reaccionar rápido para no complicarse en la fase de grupos.

El liderato está en juego para el equipo italiano, que puede perderlo si no reacciona, mientras que Rennes todavía pelea por meterse entre los puestos de clasificación.

La actualidad de ambos equipos

La Juventus llegaba como puntera con puntaje perfecto, pero el 0-3 ante Lazio le cortó la racha y dejó dudas sobre su funcionamiento en casa. Antes de esa caída había mostrado solidez afuera, con un triunfo ajustado ante Celta y un empate en la visita a Cagliari, resultados que le habían dado margen de maniobra en la tabla.

Rennes tampoco esconde el golpe reciente: cayó 4-3 como visitante frente a Paris FC en un partido de ida y vuelta. Antes de ese traspié había encadenado dos victorias convincentes, de local, que lo mantienen con chances intactas de meterse en zona de clasificación pese a estar lejos de los primeros puestos.

Horario del partido

México (CDMX): 10:45 hs

10:45 hs Estados Unidos (ET): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (PT): 09:45 hs

09:45 hs Argentina: 13:45 hs

13:45 hs Colombia: 11:45 hs

11:45 hs Perú: 11:45 hs

11:45 hs Chile: 13:45 hs

13:45 hs España: 18:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Union Saint-Gilloise vs. Hapoel Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Sturm Graz vs. Marseille Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 OFI Crete vs. Leverkusen Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Lech Poznan vs. Sunderland Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Zagreb vs. Nijmegen Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Ferencvaros vs. Torreense Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Ararat vs. AZ Alkmaar Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Hoffenheim vs. Lyon Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Omonia vs. Benfica Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Olympiacos vs. Sparta Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 NK Celje vs. Red Bull Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Lillestroem vs. Real Sociedad Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Jagiellonia vs. Anderlecht Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Viktoria vs. Levski Sofia Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Celtic vs. Celta Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Beşiktaş vs. Crystal Palace Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Bournemouth vs. Milan Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis

Juventus y Rennes se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League. El partido se transmitirá por ESPN2 Mexico y Disney+ Premium Mexico .

y . Juventus suma 6 puntos en el torneo.

suma 6 puntos en el torneo. Rennes suma 4 puntos en el torneo.