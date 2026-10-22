Dónde ver EN VIVO Juventus vs. Rennes por la jornada 3 de la Europa League: TV y streaming online

Juventus recibe a Rennes este jueves 22 de octubre desde las 10:45 de México, 13:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Juventus llega golpeada anímicamente después de una goleada en contra y necesita reaccionar rápido para no complicarse en la fase de grupos.
El liderato está en juego para el equipo italiano, que puede perderlo si no reacciona, mientras que Rennes todavía pelea por meterse entre los puestos de clasificación.
La actualidad de ambos equipos
La Juventus llegaba como puntera con puntaje perfecto, pero el 0-3 ante Lazio le cortó la racha y dejó dudas sobre su funcionamiento en casa. Antes de esa caída había mostrado solidez afuera, con un triunfo ajustado ante Celta y un empate en la visita a Cagliari, resultados que le habían dado margen de maniobra en la tabla.
Rennes tampoco esconde el golpe reciente: cayó 4-3 como visitante frente a Paris FC en un partido de ida y vuelta. Antes de ese traspié había encadenado dos victorias convincentes, de local, que lo mantienen con chances intactas de meterse en zona de clasificación pese a estar lejos de los primeros puestos.
Horario del partido
- México (CDMX): 10:45 hs
- Estados Unidos (ET): 12:45 hs
- Estados Unidos (PT): 09:45 hs
- Argentina: 13:45 hs
- Colombia: 11:45 hs
- Perú: 11:45 hs
- Chile: 13:45 hs
- España: 18:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: ESPN2 Mexico, Disney+ Premium Mexico
- Estados Unidos: CBS Sports Network, Paramount+, Fubo, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 4
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Union Saint-Gilloise vs. Hapoel
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Sturm Graz vs. Marseille
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|OFI Crete vs. Leverkusen
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Lech Poznan vs. Sunderland
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Zagreb vs. Nijmegen
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Ferencvaros vs. Torreense
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Ararat vs. AZ Alkmaar
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Hoffenheim vs. Lyon
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Omonia vs. Benfica
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Olympiacos vs. Sparta
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|NK Celje vs. Red Bull
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Lillestroem vs. Real Sociedad
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Jagiellonia vs. Anderlecht
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Viktoria vs. Levski Sofia
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Celtic vs. Celta
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Beşiktaş vs. Crystal Palace
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bournemouth vs. Milan
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Juventus y Rennes se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por ESPN2 Mexico y Disney+ Premium Mexico.
- Juventus suma 6 puntos en el torneo.
- Rennes suma 4 puntos en el torneo.