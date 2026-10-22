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Dónde ver EN VIVO Juventus vs. Rennes por la jornada 3 de la Europa League: TV y streaming online

Juventus y Rennes se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Juventus vs. Rennes, Europa League
Juventus vs. Rennes, Europa League

Juventus recibe a Rennes este jueves 22 de octubre desde las 10:45 de México, 13:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Juventus llega golpeada anímicamente después de una goleada en contra y necesita reaccionar rápido para no complicarse en la fase de grupos.

El liderato está en juego para el equipo italiano, que puede perderlo si no reacciona, mientras que Rennes todavía pelea por meterse entre los puestos de clasificación.

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La actualidad de ambos equipos

La Juventus llegaba como puntera con puntaje perfecto, pero el 0-3 ante Lazio le cortó la racha y dejó dudas sobre su funcionamiento en casa. Antes de esa caída había mostrado solidez afuera, con un triunfo ajustado ante Celta y un empate en la visita a Cagliari, resultados que le habían dado margen de maniobra en la tabla.

Rennes tampoco esconde el golpe reciente: cayó 4-3 como visitante frente a Paris FC en un partido de ida y vuelta. Antes de ese traspié había encadenado dos victorias convincentes, de local, que lo mantienen con chances intactas de meterse en zona de clasificación pese a estar lejos de los primeros puestos.

Horario del partido

  • México (CDMX): 10:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:45 hs
  • Argentina: 13:45 hs
  • Colombia: 11:45 hs
  • Perú: 11:45 hs
  • Chile: 13:45 hs
  • España: 18:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Union Saint-Gilloise vs. HapoelJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Sturm Graz vs. MarseilleJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
OFI Crete vs. LeverkusenJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Lech Poznan vs. SunderlandJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Zagreb vs. NijmegenJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Ferencvaros vs. TorreenseJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Ararat vs. AZ AlkmaarJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Hoffenheim vs. LyonJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Omonia vs. BenficaJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Olympiacos vs. SpartaJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
NK Celje vs. Red BullJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Lillestroem vs. Real SociedadJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Jagiellonia vs. AnderlechtJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Viktoria vs. Levski SofiaJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Celtic vs. CeltaJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Beşiktaş vs. Crystal PalaceJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Bournemouth vs. MilanJueves 22 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Juventus y Rennes se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por ESPN2 Mexico y Disney+ Premium Mexico.
  • Juventus suma 6 puntos en el torneo.
  • Rennes suma 4 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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