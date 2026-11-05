Dónde ver EN VIVO Leverkusen vs. Marseille por la jornada 4 de la Europa League: TV y streaming online

Leverkusen recibe a Marseille este jueves 5 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Estadio BayArena. Leverkusen llega golpeado tras caer en casa y necesita reaccionar rápido antes de que la fase de liga se le complique. Marseille, en cambio, tiene la obligación de sumar de visitante si quiere meterse en la pelea.
Para el equipo alemán es una chance de frenar una mala racha reciente y afirmarse entre los puestos de arriba. Para Marseille, que todavía no sumó puntos en el torneo, es casi una final: perder lo deja prácticamente sin margen de error.
La actualidad de ambos equipos
Leverkusen viene de perder 2-4 como local ante Stuttgart, un traspié que corta la buena imagen que había dejado con el 5-2 a 1.FCN. Antes de eso había caído 3-0 como visitante frente a Hoffenheim, así que el equipo alterna rendimientos muy distintos de un partido a otro. Pese a eso, está tercero con 9 puntos en tres fechas, una posición que no refleja del todo esa irregularidad.
Marseille llega golpeado en la tabla, último con 36 equipos y sin puntos sumados, pero no en su mejor momento futbolístico: en la liga francesa viene de ganar 2-0 a Toulouse y, antes, 4-3 a Le Havre, ambos de local. La derrota 0-1 ante Sturm fue su único traspié reciente como visitante, justo el rol que le toca ahora en Alemania.
El historial entre Leverkusen y Marseille
Apenas se enfrentaron dos veces y la cuenta quedó pareja: una victoria para cada uno. El historial tiene un condimento curioso, porque en los dos antecedentes Marseille jugó de local y en ambos hubo goles: cayó 1-2 en 2023 pero se había impuesto 4-1 en 2014. En total, el conjunto francés metió más goles en el acumulado pese a no sacar ventaja en la serie.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/08/2023
|Marseille vs. Leverkusen
|1-2
|Club Friendlies
|19/07/2014
|Marseille vs. Leverkusen
|4-1
|Club Friendlies
Horario del partido
- México (CDMX): 14:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 17:00 hs
- Colombia: 15:00 hs
- Perú: 15:00 hs
- Chile: 17:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: ESPN Mexico, Disney+ Premium Mexico
- Estados Unidos: CBS Sports Network, Paramount+, Fubo, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 5
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Torreense vs. Ararat
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Hapoel vs. OFI Crete
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sunderland vs. Zagreb
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Benfica vs. Lech Poznan
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sturm Graz vs. NK Celje
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Celta vs. Union Saint-Gilloise
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Celtic vs. Beşiktaş
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|AZ Alkmaar vs. Juventus
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Leverkusen y Marseille se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por ESPN Mexico y Disney+ Premium Mexico.
- Leverkusen suma 9 puntos en el torneo.
- Marseille suma 0 puntos en el torneo.