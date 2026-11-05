Dónde ver EN VIVO Leverkusen vs. Marseille por la jornada 4 de la Europa League: TV y streaming online

Leverkusen y Marseille se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Estadio BayArena, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Leverkusen recibe a Marseille este jueves 5 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Estadio BayArena. Leverkusen llega golpeado tras caer en casa y necesita reaccionar rápido antes de que la fase de liga se le complique. Marseille, en cambio, tiene la obligación de sumar de visitante si quiere meterse en la pelea.

Para el equipo alemán es una chance de frenar una mala racha reciente y afirmarse entre los puestos de arriba. Para Marseille, que todavía no sumó puntos en el torneo, es casi una final: perder lo deja prácticamente sin margen de error.

La actualidad de ambos equipos

Leverkusen viene de perder 2-4 como local ante Stuttgart, un traspié que corta la buena imagen que había dejado con el 5-2 a 1.FCN. Antes de eso había caído 3-0 como visitante frente a Hoffenheim, así que el equipo alterna rendimientos muy distintos de un partido a otro. Pese a eso, está tercero con 9 puntos en tres fechas, una posición que no refleja del todo esa irregularidad.

Marseille llega golpeado en la tabla, último con 36 equipos y sin puntos sumados, pero no en su mejor momento futbolístico: en la liga francesa viene de ganar 2-0 a Toulouse y, antes, 4-3 a Le Havre, ambos de local. La derrota 0-1 ante Sturm fue su único traspié reciente como visitante, justo el rol que le toca ahora en Alemania.

El historial entre Leverkusen y Marseille

Apenas se enfrentaron dos veces y la cuenta quedó pareja: una victoria para cada uno. El historial tiene un condimento curioso, porque en los dos antecedentes Marseille jugó de local y en ambos hubo goles: cayó 1-2 en 2023 pero se había impuesto 4-1 en 2014. En total, el conjunto francés metió más goles en el acumulado pese a no sacar ventaja en la serie.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/08/2023 Marseille vs. Leverkusen 1-2 Club Friendlies 19/07/2014 Marseille vs. Leverkusen 4-1 Club Friendlies

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Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Torreense vs. Ararat Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Hapoel vs. OFI Crete Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sunderland vs. Zagreb Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Benfica vs. Lech Poznan Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sturm Graz vs. NK Celje Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Celta vs. Union Saint-Gilloise Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Celtic vs. Beşiktaş Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 AZ Alkmaar vs. Juventus Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis