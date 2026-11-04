Dónde ver EN VIVO Rennes vs. Olympiacos por la jornada 4 de la Europa League: TV y streaming online

Rennes recibe a Olympiacos este miércoles 4 de noviembre desde las 09:30 de México, 12:30 de Argentina, 16:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Roazhon Park. El Rennes todavía no logra encontrar un funcionamiento sólido en esta Europa League y necesita un triunfo que lo reacomode antes de que la fase de liga se le complique. Olympiacos, en cambio, llega con la confianza de quien no pierde hace rato.
Son cuatro puntos los que separan a ambos en la tabla y el que gane se mete de lleno en la pelea por meterse entre los mejores puestos de la fase de liga.
La actualidad de ambos equipos
El equipo francés viene de un golpe duro: cayó 5-2 como visitante ante Nice y esa derrota cortó una racha positiva que incluía un triunfo cómodo ante Strasbourg y un empate como visitante frente a la Juventus. Con 5 puntos en 3 partidos y ubicado 13° en la tabla, el Rennes necesita sumar de local para no quedar relegado en la clasificación.
Olympiacos atraviesa un presente bien distinto. Ganó sus últimos tres compromisos, aunque con algo de sufrimiento en el más reciente, cuando se impuso 3-2 como visitante ante Kifisia. Antes había goleado 5-0 como local a Kalamata y también había ganado afuera frente a Marko. Con 9 unidades y quinto lugar, el equipo griego llega a Francia como el que más entero está en lo anímico.
Horario del partido
- México (CDMX): 09:30 hs
- Estados Unidos (ET): 10:30 hs
- Estados Unidos (PT): 07:30 hs
- Argentina: 12:30 hs
- Colombia: 10:30 hs
- Perú: 10:30 hs
- Chile: 12:30 hs
- España: 16:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Claro Sports
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones 3
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Levski Sofia vs. Jagiellonia
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Anderlecht vs. Red Bull
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Real Sociedad vs. Lyon
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Nijmegen vs. Omonia
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Lillestroem vs. Viktoria
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Crystal Palace vs. Hoffenheim
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Sparta vs. Bournemouth
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Milan vs. Ferencvaros
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Torreense vs. Ararat
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Hapoel vs. OFI Crete
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sunderland vs. Zagreb
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Benfica vs. Lech Poznan
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sturm Graz vs. NK Celje
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Celta vs. Union Saint-Gilloise
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Celtic vs. Beşiktaş
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Leverkusen vs. Marseille
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|AZ Alkmaar vs. Juventus
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Rennes y Olympiacos se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Claro Sports.
- Rennes suma 5 puntos en el torneo.
- Olympiacos suma 9 puntos tras vencer a Kifisia, Marko y Kalamata.