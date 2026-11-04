Dónde ver EN VIVO Rennes vs. Olympiacos por la jornada 4 de la Europa League: TV y streaming online

Rennes y Olympiacos se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Roazhon Park, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Rennes recibe a Olympiacos este miércoles 4 de noviembre desde las 09:30 de México, 12:30 de Argentina, 16:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Roazhon Park. El Rennes todavía no logra encontrar un funcionamiento sólido en esta Europa League y necesita un triunfo que lo reacomode antes de que la fase de liga se le complique. Olympiacos, en cambio, llega con la confianza de quien no pierde hace rato.

Son cuatro puntos los que separan a ambos en la tabla y el que gane se mete de lleno en la pelea por meterse entre los mejores puestos de la fase de liga.

La actualidad de ambos equipos

El equipo francés viene de un golpe duro: cayó 5-2 como visitante ante Nice y esa derrota cortó una racha positiva que incluía un triunfo cómodo ante Strasbourg y un empate como visitante frente a la Juventus. Con 5 puntos en 3 partidos y ubicado 13° en la tabla, el Rennes necesita sumar de local para no quedar relegado en la clasificación.

Olympiacos atraviesa un presente bien distinto. Ganó sus últimos tres compromisos, aunque con algo de sufrimiento en el más reciente, cuando se impuso 3-2 como visitante ante Kifisia. Antes había goleado 5-0 como local a Kalamata y también había ganado afuera frente a Marko. Con 9 unidades y quinto lugar, el equipo griego llega a Francia como el que más entero está en lo anímico.

Horario del partido

México (CDMX): 09:30 hs

09:30 hs Estados Unidos (ET): 10:30 hs

10:30 hs Estados Unidos (PT): 07:30 hs

07:30 hs Argentina: 12:30 hs

12:30 hs Colombia: 10:30 hs

10:30 hs Perú: 10:30 hs

10:30 hs Chile: 12:30 hs

12:30 hs España: 16:30 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Levski Sofia vs. Jagiellonia Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Anderlecht vs. Red Bull Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Real Sociedad vs. Lyon Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Nijmegen vs. Omonia Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Lillestroem vs. Viktoria Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Crystal Palace vs. Hoffenheim Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Sparta vs. Bournemouth Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Milan vs. Ferencvaros Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Torreense vs. Ararat Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Hapoel vs. OFI Crete Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sunderland vs. Zagreb Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Benfica vs. Lech Poznan Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sturm Graz vs. NK Celje Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Celta vs. Union Saint-Gilloise Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Celtic vs. Beşiktaş Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Leverkusen vs. Marseille Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 AZ Alkmaar vs. Juventus Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Rennes y Olympiacos se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.

se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League. El partido se transmitirá por Claro Sports .

. Rennes suma 5 puntos en el torneo.

suma 5 puntos en el torneo. Olympiacos suma 9 puntos tras vencer a Kifisia, Marko y Kalamata.