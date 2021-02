Jugador del PSG sobre Messi: "Si estuviera en el Barcelona no me haría gracia que hablen de él"

Se acercan los octavos de final de la UEFA Champions League y la serie entre Barcelona y PSG se viene posicionando como la más atractiva de todas. Más allá de la envergadura de los dos equipos, las idas y vueltas sobre el hipotético traspaso de Lionel Messi calentaron la previa del choque.

En primera instancia, dirigentes, jugadores como Ángel Di María y hasta el entrenador Mauricio Pochettino hablaron de la posibilidad de que Leo se mude a París. Incluso el diario France Football publicó en su tapa una imagen de la Pulga con la camiseta del último subcampeón de Europa.

Ronald Koeman, entrenador del equipo catalán, se mostró molesto con todos los que relacionaron a Messi con el PSG, asegurando que es una "falta de respeto que hablen de ese tema".

El que puso paños fríos fue Ander Herrera. El mediocampista fue consultado sobre el tema Messi y fue contundente: “No es una estrategia porque como puedes ver yo no voy a hablar de ello. Respeto quién lo haga, pero también me pongo en la piel del club en el que juega Messi".

Lionel Messi fue elegido por la IFFHS como el mejor jugador sudamericano de la década.



�� Mejor jugador sudamericano

�� Jugador con más Balones de Oro

�� Jugador con más Botines de Oro

�� Jugador con más asistencias

�� Jugador con más Pichichi



¿El mejor de la historia? ������ pic.twitter.com/zIJwBu7Qdw — Bolavip Argentina (@BolavipAr) February 3, 2021

Además, el ex jugador del Manchester United analizó la situación: "Yo si estuviera en el Barcelona no me haría gracia que estuvieran hablando de Messi. Cuando el Barça habló de Neymar no me gustó, así que yo no diré nada de Messi".

Barcelona y PSG se verán las caras el próximo martes 16 de febrero en el Camp Nou, por el choque de ida de los octavos de final de la Champions League.

Lee También