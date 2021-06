Barcelona: Laporta cerrará los próximos dos fichajes antes de la Euro

Sergio Agüero, Eric Garcia y Emerson fueron los primeros, pero aún quedan nombres por cerrar. Barcelona continúa trabajando en el armado de una plantilla donde la renovación de Koeman dará lugar a la llegada de dos sus compatriotas de manera gratuita. Georginio Wijnaldum y Memphis Depay, más cerca que nunca de LaLiga.

La continuidad del entrenador era clave para para traerles al Camp Nou. Ambos cuenten con el aval del DT, pero no querían meterse de lleno en una aventura donde sin su compatriota, hubieran estado más expuestos de arranque. "Me gustaría que Koeman se quedara allí, vaya a donde vaya yo. Independientemente de a dónde vaya, me gustaría que siguiera allí, por él mismo. El interés está ahí. Es un club fantástico, pero hay más clubs excelentes", había dicho Depay durante una concentración de la selección holandesa sobre quien finalmente será su próximo entrenador.

Fichajes para completar un plantel cargado de jóvenes

Que Barcelona se encuentra en una reconstrucción lo sabemos todos. La presencia de La Masía ha ido de aumentando de manera significativa con Koeman gracias a los críticos presupuesto que maneja la entidad ahora mismo. En una plantilla con chicos como Ansu Fati, Moriba, Puig, Araujo o Sergiño Dest, desde la dirigencia tenían claro que se necesitaba experiencia en el primer nivel para compensar justamente la falta de esta en quienes dan sus primeros pasos en la institución.

Con 27 y 30 años, Depay y Wijnaldum llegan para luchar por el puesto, pero sobre todo para quitar responsabilidad a una nueva camada de talentos que poco a poco debe ir asumiendo el rol protagónico que en este momento, no sería inteligente darles. Mundo Deportivo marca como en el plazo de una semana, los holandeses tendrán sus actos junto a Joan Laporta.

Puede haber más fichajes cuando arranque el mercado es cierto, aunque la realidad es que no podrán darse si no hay salidas. Por lo pronto, Barcelona prepara 2 firmas más neerlandesas para completar el plantel antes del inicio de la Euro.

