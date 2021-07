Eurocopa: los onces que se perfilan para la final entre Italia e Inglaterra

La Eurocopa de Naciones llega a su fin. Londres recibirá el último encuentro de una edición marcada por los goles, las múltiples sedes y el deseo de dos gigantes por alcanzar la corona sobre las 11 de la noche del viejo continente. Estos serían los onces de Italia e Inglaterra para el último asalto en el mítico Wembley.

Los de Roberto Mancini sufrieron hasta el final contra España, quien desnudó buena parte de los planes del estratega. Sin tiempo para lamentarse, el transalpino ha querido llegar al corazón de los suyos tocando su fibra más íntima en rueda de prensa: "Espero tener mañana las satisfacciones que no tuve como jugador".

Del otro lado de la moneda se encuentra una Inglaterra que no puede aplazar más su primera Euro. Los de Southgate son favoritos, tienen la localía y a toda su gente. Si no vence a los italianos, será un duro revés para el futuro. Tras sufrir con Dinamarca hasta la prórroga, el DT pidió un último esfuerzo: “Estamos aquí para ganar, al fin y al cabo, eso no se nos puede olvidar y no podemos pensar en otras cosas”.

Los onces para un choque mítico en el fútbol de pandemia

66.000 personas coparán la casa de los Tres Leones y presionarán al máximo a una Italia que ha falta de confirmación oficial, apostaría por: Donnarumma; Emerson, Chiellini, Bonucci, Di Lorenzo; Verratti, Jorginho, Barella; Insigne, Immobile y Chiesa para buscar su segunda Eurocopa de Naciones.

Por su parte, Inglaterra no cambiaría mucho sus planes tampoco pese a que esperan hasta último momento a Phil Foden. Ante lo que es la noche más importante de su historia europea, el local repetiría equipo con: Pickford; Shaw, Maguire, Stones, Walker; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane. ¿Quién se queda con la Eurocopa de Naciones 2020?

