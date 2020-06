Foyth dejaría el Tottenham con nuevo destino asegurado

Después de más de tres meses, hoy vuelve la Liga de España con el Derbi sevillano entre el Sevilla y Betis. Hasta la suspensión por la pandemia, estas eran las estadísticas de La Liga, en la que se jugaron 27 partidos. . �� Primer puesto: Barcelona (58 pts).. �� Segundo puesto: Real Madrid (56 pts). �� Goleador: Lionel Messi (19). �� Más asistencias: Lionel Messi (12). . �� ¿Quién saldrá campeón? ��

