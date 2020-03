La respuesta fue épica: ¿qué hubiese hecho Mourinho DT con el Mourinho jugador?

"Era un mediocampista ofensivo. Usualmente jugaba detrás del centrodelantero. Tenía una gran habilidad. Nuestra impresión era que tenía al fútbol como un hobby. Aunque lo disfrutaba jugar, él era perezoso. No trabajaba lo duro como debía hacerlo. Él hacía lo que tenía que hacer y nada más. Quería una vida fácil, tener el balón en su pie. No estaba dispuesto a ir a la guerra por ello. Tal vez, eso fue lo que lo detuvo de ser un futbolista mejor", recordó Baltemar Brito sobre cómo era José Mourinho, a quien acompañó como asistente en Leiria, Porto y Chelsea, en una entrevista con Bleacher Report.

Este viernes, en conferencia de prensa, a Mourinho le preguntaron por las declaraciones de Brito en la previa de la jornada de la Premier League.

"No sé si lo has visto, pero Baltemar Brito habló acerca de ti como futbolista en una entrevista y dijo que eras molesto, te quejabas mucho y eras perezoso. ¿Cuál es tu respuesta al respecto?", le consultaron al técnico del Tottenham.

"¿Yo cómo jugador?", preguntó. "¿Es verdad?", le consultó el periodista. "Correcto. Es absolutamente correcto", asintió también con la cabeza Mourinho.

"¿Cómo habría lidiado José Mourinho entrenador con José Mourinho jugador?", repreguntó el periodista.

The Special One ni lo dudó: "No habría jugado. No habría jugado. Es tan fácil. ¿Si lo habría vendido? Lo hubiese ofrecido. Que se lo lleven, que se lo lleven gratis". ¡Un crack!

+ El video:

Hace poco, a José Mourinho lo recordaron como jugador y dijeron que era "molesto y perezoso". Hoy le preguntaron como hubiese tratado él como entrenador a un jugador así. La respuesta fue épica.pic.twitter.com/94BguMdTjs — Bolavip Argentina (@BolavipAr) March 6, 2020

