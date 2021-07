Lothar Matthäus criticó con dureza a Toni Kroos por su Eurocopa

La eliminación temprana de la Selección Alemana en la Eurocopa el 29 de junio continúa dejando capítulos nuevos. Al finalizar la participación de los dirigidos por Joachim Low a manos de Inglaterra en los octavos de final, Toni Kroos había anunciado que se retiraba del equipo nacional luego de 11 años y la obtención de la Copa del Mundo en Brasil 2014 con la final ante Argentina.

Quien le echó sal a las heridas fue Lothar Matthäus, que en su columna de opinión en el medio Sport Bild criticó despiadadamente al mediocampista del Real Madrid y resaltó que no pudo liderar al equipo. "Me quito el sombrero ante su carrera y su rendimiento general, Toni es un gran y elegante jugador. Pero su actuación en la Eurocopa fue decepcionante", soltó el ganador del balón en 1990, mismo año en el que ganó el Mundial.

Sobre su estilo de juego describrió: "He echado de menos la pasión, el fuego y los pases verticales. Todos los contactos con el balón no ayudan, es bonito verlo, pero no es efectivo", para luego disparar: "Sus pases rasos y sus centros largos son como su peinado: bonitos y limpios, totalmente correctos. Pero eso le quita tiempo y espíritu al juego".

"Esos centros largos los podían hacer igual Ginter o Hümmels. Kroos asumió muy poca responsabilidad. También faltó convicción. Su dimisión ha puesto final a cualquier perspectiva de futuro", sentención sobre la renuncia de Kroos a la selección.

La Eurocopa continúa y se definen los finalistas

Varios candidatos han quedado en el camino en las instancias de eliminación directa, pero la Eurocopa continúa y este martes comienzan a definirse los finalistas. España e Italia chocan hoy por la tarde en Wembley en un atractivo duelo y mañana lo harán Inglaterra y Dinamarca, en el mismo escenario.

