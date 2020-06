Parte médico de Foyth: rotura de menisco externo de la rodilla derecha

Tras la victoria 5-0 ante el Osasuna, Jan Oblak se ha convertido en el arquero que menos partidos ha necesitado para alcanzar las 100 vallas invictas en toda la historia de LaLiga: 182 encuentros repartidos en seis temporadas ����. ¿Es el mejor arquero del mundo? ��. . (��: Stats Perform)

