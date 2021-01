Agenda de hoy, martes 19 de enero: LaLiga, Premier League, Bundesliga y más

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de México, Argentina, Colombia, Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Arranca un martes 18 de enero totalmente desbordado de futbol. En el día de hoy habrá acción en la Premier League, LaLiga, la Bundesliga, la Copa Italia, la FA Cup, la Liga Águila, entre otros.

Premier League | Inglaterra

West Ham vs. West Bromwich | Jornada 18

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

Leicester vs. Chelsea | Jornada 18

17:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:15 VEN, BOL

15:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:15 CDMX

LaLiga | España

Cadiz vs. Levante | Jornada 19

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

Valladolid vs. Elche | Jornada 19

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

Alaves vs. Sevilla | Jornada 19

17:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:30 VEN, BOL

15:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:30 CDMX

Bundesliga | Alemania

Borussia Monchengladbach vs. Werder Bremen | Jornada 17

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Mainz 05 vs. Wolfburgo | Jornada 17

16:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:30 VEN, BOL

14:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:30 CDMX

Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund | Jornada 17

16:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:30 VEN, BOL

14:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:30 CDMX

Hertha Berlín vs. Hoffenheim | Jornada 17

16:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:30 VEN, BOL

14:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:30 CDMX

FA Cup | Inglaterra

Southampton vs. Shrewsbury Town | Tercera ronda

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Copa Italia

Roma vs. Spezia | Octavos de final

17:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:15 VEN, BOL

15:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:15 CDMX

Liga Águila | Colombia

Bucaramanga vs. Boyacá Chicó | Jornada 1

21:40 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:40 VEN, BOL

19:40 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:40 CDMX

Torneo de Transición de Fútbol Femenino | Argentina



(Foto: AFA)

River vs. Boca | Final

19:10 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:10 VEN, BOL

17:10 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:10 CDMX

