LaLiga desmiente la versión de Xavi Hernández sobre la vuelta frustrada de Lionel Messi a Barcelona

La polémica en torno al fallido retorno de Lionel Messi al FC Barcelona en 2023 alcanzó un nuevo nivel de tensión tras la intervención directa de Javier Tebas. El presidente de LaLiga desmintió contundentemente las recientes declaraciones de Xavi Hernández, quien afirmó en una entrevista con La Vanguardia que el fichaje de Leo contaba con la “luz verde” de la entidad que regula el fútbol español y que fue Joan Laporta quien finalmente bloqueó la operación.

Ante este relato, Tebas fue tajante al señalar en el programa Estudio Estadio que “LaLiga no autorizó absolutamente nada ni tenía el OK” para dicha incorporación. En tanto que Xavi sostuvo que existía un marco financiero aprobado y que las negociaciones estaban avanzadas tras el Mundial de Qatar 2022.

“Estaba fichado. Teníamos luz verde de LaLiga, pero Laporta lo tiró todo para atrás”, dijo el exentrenador del FC Barcelona, que además agregó que Joan Laporta, actual candidato a presidente, frenó la operación por temor a una “guerra” interna con el 10 de la Selección Argentina.

Por su parte, el entorno de Lionel Messi, conforme a Cadena Ser, respaldó la versión de Xavi Hernández, sugiriendo que la verdad sobre lo ocurrido en aquellos meses del 2023, antes de pegar el salto de PSG al Inter Miami, está saliendo a la luz lentamente, convirtiéndose ahora en un eje central de la campaña electoral azulgrana, donde la figura del futbolista se erige como un símbolo de división en la recta final hacia los comicios del 15 de marzo.

Joan Laporta se defendió de las acusaciones de Xavi Hernández

Joan Laporta se defendió señalando que las acusaciones de Xavi son producto del resentimiento tras su salida del Barça. En el debate con el otro candidato Víctor Font, el actual presidente afirmó: “Me sorprendió y me dolió. Pero cuando escucho estas declaraciones de Xavi pienso en Hansi Flick, porque con los mismos jugadores Flick gana”.

En esa misma línea, el aspirante a la reelección en el Blaugrana, añadió: ”Me duele que se haya dejado utilizar y que para hacerme daño haya atacado a Alejandro Echevarría. Echevarría y Yuste defendieron la continuidad de Xavi hasta el final. Detrás de Xavi, hay una utilización de su persona que es Víctor Font. Está intentando embrutecer el proceso. También le vino bien la denuncia de un socio, le dio credibilidad”.

